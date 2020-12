‘O Julissi’-zangeres Soetkin woont nu in Noorwegen: “Niet evident als alleenstaande vrouw met een kindje”

ShowbizzDe naam Soetkin Baptist (35) doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de song ‘O julissi na jalini’ kan je wellicht wel nog meezingen. In 2008 nam Soetkin, toen nog lid van de groep Ishtar, met dat nummer deel aan het Eurovisiesongfestival. Binnenkort maakt de zangeres haar comeback op tv, want ze is één van de gezichten van ‘Het Hoge Noorden’, het nieuwe één-programma van Annemie Struyf (59).

‘O julissi na jalini’ werd in 2008 een grote hit in Vlaanderen, maar potten breken op het Eurovisiesongfestival deed het nummer niet. Ishtar wou in de voetsporen treden van Urban Trad, dat in 2003 tweede werd met ‘Sanomi’, eveneens een liedje in een verzonnen taal. Maar ‘O julissi’ kon zelfs niet doorstoten tot de finale van de liedjeswedstrijd. “Triestige eenheidsworst. De lol is eraf”, vertelde Soetkin over het concours.

Lees ook Annemie Struyf trekt naar het Hoge Noorden voor nieuwe reeks

Europees succes bleef uit en in 2010 verliet Soetkin Ishtar. Nadien bleef het stil rond de zangeres. Tot nu, want Soetkin is één van de gezichten in ‘Het Hoge Noorden’. In dat nieuwe één-programma volgt Annemie Struyf vanaf 29 december 7 Vlaamse gezinnen, die emigreerden naar Noorwegen. Soetkin verhuisde zo’n drie jaar geleden, kort voor de bevalling van haar intussen 2,5 jaar oude dochter.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Soetkin is één van de gezichten in 'Het Hoge Noorden', het nieuwe reportageprogramma van Annemie Struyf. © Eén

“In Noorwegen is Soetkin nog altijd met muziek bezig, maar veel ruimer dan de folkzangeres die ze ooit was”, vertelt Annemie in Gazet van Antwerpen. “Ze componeert zelf en die songs gebruiken we ook in ‘Het Hoge Noorden’. Voor Soetkin was Noorwegen met zijn grote budgetten voor cultuur een revelatie.”

“Tegelijk leerde ze ook de mindere kanten van het land kennen”, vervolgt ze. “Ze is ondertussen gescheiden en wanneer ze haar dochter bij haar ex wil ophalen, kost haar dat telkens een autorit van vier uur. Het meisje is immers toegewezen aan haar papa, aangezien Soetkin als muzikante een onregelmatig en financieel onzeker leven heeft. Ook als alleenstaande vrouw met een kindje is het leven niet evident in Noorwegen.”

‘Het Hoge Noorden’: vanaf 29 december elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.

Lees ook: