Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ werd alleen opgevoed door mama Sania: “Op haar trouwfeest kwam ze in paniek naar mij: ‘Mama, ik wil dit niet’”

Royalty Nu zijn toestand onzeker lijkt: dit zal er gebeuren als prins Philip sterft

22 februari Prins Philip (99) verblijft al een week in het ziekenhuis, en veel Britten bereiden zich intussen voor op het ergste. Ondanks geruststellende berichten van Buckingham Palace dat de man van Queen Elizabeth later deze week naar huis mag, ligt het stappenplan voor zijn overlijden toch al klaar. Dit is wat er gebeurt wanneer ‘Operation Forth Bridge’ in gang wordt gezet.