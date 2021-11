Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ test positief op corona: “Nochtans geen geur- en smaakverlies”

Film Leonardo DiCaprio en Meryl Streep maken zich klaar voor het einde van de wereld: dit zijn de eerste beelden van de Net­flix-film ‘Don’t Look Up’

‘Don’t Look Up’, de nieuwe film van Netflix, heeft zijn eerste officiële trailer gelost. De komedie, met Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence in de hoofdrollen, gaat over twee astronomen die ontdekken dat er binnen zes maanden een komeet zal inslaan op de aarde. De komeet is zo groot dat de wereld dreigt te vergaan, maar niemand gelooft het duo.

18 november