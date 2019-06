Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ bevalt in september van haar tweede kindje: “De huidige regeling is onaanvaardbaar” Veerle Van de Wal

27 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Blind Getrouwd-koppel Nuria Gilizintinova (31) en Stijn Van Poucke (40) verwachten in september een broer of zus voor Victor (1). Na vijf maanden zwangerschap koos Nuria ervoor om te stoppen met werken.

“Ik werk bij Zorg Kortrijk, met mensen met dementie. Fysiek een enorm zware job. Eerst had ik zoiets van: ik ben zwanger, niet ziek: ik blijf zo lang mogelijk werken, maar op aanraden van mijn dokter ben ik in mei gestopt. Mijn lichaam was op. Met een kind van een jaar in huis is het extra zwaar. Gelukkig kon ik rekenen op begrip van mijn werkgever. In de zorgsector moet je sowieso na zeven maanden stoppen met werken", vertelt Nuria. “Na de geboorte heb ik recht op veertien weken moederschapsrust en neem ik ook een maand ouderschapsverlof, zodat ik pas rond februari weer aan de slag zal gaan.”

“Ik kies er bewust voor om lang bij mijn baby te zijn. De eerste maanden zijn cruciaal om een band op te bouwen met je kind. Als je te snel gaat werken, krijg je als mama schuldgevoelens en ben je niet honderd procent met je gedachten bij je werk. Elke mama zou zelf moeten kunnen kiezen wanneer ze weer wil werken. En elke aanstaande mama zou ziekteverlof moeten kunnen nemen in de laatste zes weken van de zwangerschap. Als mama wil je toch een gezond kind op de wereld zetten? Jezelf forceren, daar doe je niemand een plezier mee. Dat zorgt voor stress en is niet goed voor je baby. De huidige regeling is onrechtvaardig. Voor de werkgever lijkt het me trouwens handiger dat je definitief thuisblijft als het niet meer lukt dan dat je voortdurend enkele dagen ziek valt. Dan kan je baas iemand zoeken om je te vervangen en hebben je collega’s minder stress.”