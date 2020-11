Nuria en Stijn zijn 5 jaar gelukkig ‘blind getrouwd’, ondanks financiële zorgen: “Gelukkig konden we ons woonkrediet uitstellen”

Showbizz Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ heeft een nieuwe job: “De kans op Covid-19 is wel groter nu”

21 augustus Alsof de wereld de voorbije maanden nog niet genoeg op zijn kop stond, kreeg ‘Blind Getrouwd’-koppel Nuria Gilizintinova (31) en haar man Stijn (42) extra vervelend nieuws te verwerken: Stijn verloor zijn job in de zwaar getroffen modesector. In een gesprek vertelt de mama van twee over zijn én haar nieuwe job, hun huwelijksverjaardag en eventuele gezinsuitbreiding. “Onze jongste is een kindje met een karakter, daar gaan we nog mee afzien.”