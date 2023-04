Nummer in ‘The Little Mermaid’ werd aangepast “zodat het niet lijkt alsof prins Erik zich opdringt aan Ariel”

Showbits Dorian Liveyns strikt rol in productie van man James Cooke: “Voortrek­ken? Als hij auditie doet, moet ik buiten wachten”

“Dit verhaal wil je echt aan je kinderen meegeven, hoe twee mensen elkaar vinden in het leven ondanks kleur of geloof”, glundert theatermaker James Cooke. Deze zaterdag is er de wereldpremière van ‘Pocahontas - de musical’, een verhaal dat nog nooit eerder op de musicalplanken werd gebracht. Naast Silke Mastbooms (‘The Voice’) en Juan Gerlo (‘Ghost Rockers’) treedt ook Gina Brondeel aan op de bühne. Met Gene Thomas en X-Session scoorde ze in Vlaanderen de monsterhit ‘On and On’. In het ensemble duikt Dorian Liveyns dan weer op, de man van James Cooke. Maar hoe eerlijk verloopt de auditie voor hem? James legt het uit in een nieuwe Showbits.