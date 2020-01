Exclusief voor abonnees Nu zijn grootste tegenstander bij VRT is ontslagen: staat de deur weer op een kier voor Bart De Pauw? Redactie

28 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De zaak-Bart De Pauw. Bijna tweeënhalf jaar nadat de bom barstte, is er nog altijd verrassend weinig geweten. Maar de roep om zijn terugkeer op het scherm klinkt almaar luider. En met een machtsverschuiving bij de VRT lijken de kaarten gunstiger dan ooit te liggen. “Op een comeback van Bart kunnen we ons alleen maar verheugen”, zegt Mike Verdrengh (73) in Dag Allemaal. “Al zal er in ’t begin wel wat ruis op de lijn zitten tussen hem en de kijker.”

Even terug naar november 2017. Bart De Pauw maakt in een videoboodschap bekend dat de VRT de samenwerking met hem heeft stopgezet, omdat hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Onmiddellijk daarna reageert toenmalig CEO van de VRT Paul Lembrechts. Hij verklaart dat verschillende vrouwen klacht hebben ingediend. Hij spreekt over “honderden sms’en, amoureuze avances die overgingen in stalking, het gebruik van verschillende simkaarten om in het verborgene te blijven, het ongepast verschijnen aan de woningen van de slachtoffers.”

Bart De Pauw ontkent krachtig. “Waar is de integriteit van Paul Lembrechts dat hij zulke dingen beweert?” vraagt de tv-maker zich geagiteerd af. “Wat kan ik hiertegen zeggen? Dit is lasterlijk. Mijn proces is gemaakt. Híer zal ik dus voor versleten worden, na dertig jaar carrière.” Waarna hij zich uit het publieke leven terugtrekt. Intussen blijft het na bijna 2,5 jaar vruchteloos wachten op enige vooruitgang in zijn ­gerechtelijk dossier. Wat er dus overblijft van de verhalen over vele slachtoffers, het blijft erg onduidelijk.

