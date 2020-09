Nu ze opnieuw in het oog van de storm staat door #ikdoenietmeermee-actie: wie is Famke Louise, de “meest gehate vrouw” van Nederland?

Showbizz

Met een spiekbriefje en een betoog dat rammelde sloeg de Nederlandse rapster en influencer Famke Louise (21) een mal figuur toen ze deze week probeerde uit te leggen waarom ze de coronamaatregelen publiekelijk in twijfel had getrokken. Intussen heeft de zangeres haar kar gekeerd en steunt ze de #ikdoenietmeermee-actie niet langer. Te laat, want Famke werd de voorbije dagen bestookt met kritiek en gemene opmerkingen. Hoe komt het toch dat de jonge twintiger ook wel eens “de meest gehate vrouw van Nederland” wordt genoemd?