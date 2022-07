Nu ze eerste kindje én eigen docusoap kreeg: wie is Famke Louise, de “meest gehate vrouw” van Nederland?

TV Derde seizoen ‘Love Island’ zet in op diversi­teit: singles breken lans voor aandoenin­gen vitiligo en alopecia

Liefhebbers van realitytelevisie hebben er even op moeten wachten, maar volgende week is het eindelijk zover. Op 11 juli gaat het nieuwe seizoen van ‘Love Island’ van start op Streamz. Net zoals in de vorige edities gaan ook nu twaalf singles op zoek naar de ware liefde in een prachtige villa onder de Spaanse zon.

5 juli