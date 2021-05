Nu ze een acteeropleiding volgt: hoeveel kans maakt Klaasje om door te breken als actrice?

Showbizz André Hazes en nieuwe vriendin ernstig bedreigd tijdens begin van relatie: “We kregen 24/7 beveili­ging”

25 mei André Hazes (27) en zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen (25) hebben in het begin van hun relatie ernstige bedreigingen ontvangen. Het was zelfs zo erg dat het koppel 24 uur per dag beveiligd werd. Dat vertelt de zanger aan de Nederlandse entertainmentwebsite Veronica Superguide.