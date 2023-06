Nu Tura-musical ‘Vergeet Barbara’ herneemt: “Jelle Cleymans té overmoedig, hij steekt naakt z’n handen in de lucht”

In het Studio 100 Pop Up Theater in Puurs kruipt Gert Verhulst dus nog een laatste keer in de huid van een eigenzinnige cafébaas, wiens hart brak toen zijn vrouw er met een ander vandoor ging. In het verhaal heeft Verhulst drie zonen, zij worden gespeeld door Jelle Cleymans, James Cooke en Jonas Van Geel. Ze spelen heel wat shows in juni, om dan definitief te eindigen op 2 juli. Hoe de eerste nieuwe repetitie verliep eerder deze week? Niet bijzonder goed, zo blijkt. Je ontdekt het allemaal in een nieuwe Showbits.