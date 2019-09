Nu Thomas Vanderveken opnieuw papa wordt: “Veel ouders waarschuwen me voor de druk van een tweede kind” SS

Thomas Vanderveken (38), momenteel te zien in de driedelige Canvas-serie ‘Weg van het meesterwerk’, weet waar zijn passies liggen. De liefde voor kunst en cultuur is hem met de paplepel ingegeven. Klassieke muziek en zijn piano nemen een prominente plaats in in zijn leven. En dan zijn er nog Véronique Leysen en hun zoontje Otto, die er binnenkort een broertje of zusje bij krijgt. In Story praat Thomas over de kantelmomenten in zijn leven.

KANTELMOMENT 1: “Mijn eerste museumbezoek”

“Ik kom uit een artistiek gezin. Mijn vader (Ugo Prinsen, red.) was acteur en regisseur, mijn moeder organiseert nog altijd kunstprojecten met mensen met een beperking en mijn jongere broer Sam is kunstschilder. Die liefde voor kunst en cultuur heb ik dus van thuis meegekregen. Wij hebben heel vaak musea bezocht, en ik heb dat nooit ervaren als een straf. Integendeel! Ik probeer die lijn nu ook voort te zetten met mijn zoontje Otto. Ik geloof niet in het typische kinderparcours. Een namiddag in een binnenspeeltuin mag best, maar een bezoek aan een museum net zo goed. Wanneer ik op zondag vrij ben, neem ik hem geregeld mee naar het fotomuseum op het Antwerpse Zuid en hij vindt dat fantastisch. Hij krijgt daar tijdens zo’n ontdekkingstocht zo veel prikkels binnen! En waarom zouden kinderen niet mogen lopen of luidop enthousiast zijn in een museum? Mijn eerste concrete herinneringen op dat vlak voeren me terug naar de gezinsvakanties naar de Provence. Ik herinner me grote rotswanden in een groeve met daarop projecties van schilderijen: de Carrières de Lumières vlak bij het dorpje Les-Baux-de-Provence. En dichter bij huis is er een periode geweest, tussen mijn achtste en mijn veertiende, dat mijn vader er een punt van maakte om indien mogelijk elk weekend een uitstap te maken. Dat kon naar een park zijn, maar ook naar een pretpark of naar een museum.”

KANTELMOMENT 2: “Mijn eerste contact met muziek”

“Ik was ongeveer vier jaar oud. In het tweede kleuterklasje stond een piano. Blijkbaar kon ik al heel snel de liedjes naspelen die in de klas gezongen werden. Ik zocht die noten en speelde ze op de piano, terwijl de andere kindjes tijdens de speeltijd buiten gingen ravotten. Mijn juf vertelde dat aan mijn ouders en raadde hen aan om me muziekles te laten volgen. Ze namen dat advies ter harte en stuurden me naar de vioolles. Ik vond viool spelen eigenlijk niet zo tof: voor je aan spelen toe kwam, had je al een hele technische voorbereiding achter de rug. Dan was piano veel gemakkelijker. Mijn ouders gaven geregeld feestjes en theateravonden en dan werd er ook een piano gehuurd. De week dat die bij ons thuis stond, was ik er niet bij weg te slaan. Dus kochten ze er eentje tweedehands, waardoor ik al op mijn vijfde zo vaak als ik wilde kon oefenen. Mijn ouders hebben mijn broer en mij altijd gesteund en gestimuleerd in onze passies. Eigenlijk was mijn vader zelf graag muzikant geworden, maar hij mocht van zijn ouders niet naar het conservatorium. In mij zag hij de verwezenlijking van zijn droom. Hij was in elk geval heel blij dat ik naar het conservatorium ging. Maar hij heeft zich nooit opgedrongen of mij in een bepaalde richting gedwongen.”

KANTELMOMENT 3: “De leerschool JIMtv”

“Ik was twintig en had door een ongelukje in een zwembad mijn duim bezeerd, waardoor ik minder piano kon spelen. Maar ik had naast het conservatorium ook gewoon tijd over voor andere dingen. Op een ochtend hoorde ik op de radio dat de Vlaamse Media Maatschappij in april 2001 een gloednieuwe jongerenzender uit de grond wou stampen: JIMtv. Zonder al te veel verwachtingen stuurde ik mijn cv op, met daarin mijn pluspunten: dat ik een paar dramawedstrijden had gewonnen, piano studeerde aan het conservatorium en dat ik met een kameraad soms muzikaal optrad voor de vrouwengilde, tussen het dessert en de tombola (lacht). Daarvoor had ik natuurlijk ook al even van televisie mogen proeven door een klein rolletje in de doktersserie ‘Spoed’ op VTM. Ik werd uitgenodigd op gesprek en ik herinner me de blik van Peter Hoogland, die mee aan de wieg van de zender stond, toen ik aankwam met een agenda met daarop een sticker van Klara! “Komaan gast, je wilt hier voor het hipste merk van het land werken en jij komt met zoiets af!”, lachte hij. Maar ik werd een van de vier gezichten van JIMtv en dat was het begin van een heel fijne periode. Ik leerde heel wat bij over televisie maken, want ik mocht alles doen: presenteren, monteren, camerawerk, reportages inlezen, decors bouwen. Na drie jaar waren zowel VTM als de openbare omroep geïnteresseerd om met mij verder te werken. Ik koos voor die laatste, eerst om op Klara te presenteren en voor Vlaanderen Vakantieland reisreportages te maken. Ik heb me die beslissing nog niet beklaagd. Ik krijg de kans om programma’s te maken die me na aan het hart liggen. Ik voel me hier gezegend.”

KANTELMOMENT 4: “De dood van mijn vader”

“Mijn vaders dood op 11 februari 2004 kwam uiteindelijk nog onverwacht. Hij was 65 en stierf aan asbestkanker. Ik zag mijn vader ongelooflijk graag. Zijn dood heeft er stevig ingehakt bij mij. Waar veel liefde is, is ook veel verdriet. Hij was al een hele tijd aan het aftakelen. We hebben gelukkig nog alle gesprekken kunnen voeren die er gevoerd moesten worden, maar ik heb niet het gevoel dat ik op een bepaald moment echt afscheid heb genomen. Er was altijd de hoop ook de dag nadien nog met hem te kunnen praten en hem nog eens te kunnen vastpakken. Kortom: ik bleef hopen op het beste voor morgen, maar op een bepaald moment was die morgen er niet meer. We hebben ervoor gekozen om hem tot het einde thuis te verzorgen. Mijn broer en ik zijn zelfs opnieuw thuis gaan wonen om mijn moeder daar bij te helpen. We waakten beurtelings bij zijn ziekenhuisbed beneden in de woonkamer, bevochtigden zijn lippen met een spuitje, want slikken kon hij niet meer... Het was een verschrikkelijke periode.”

Is het woord ‘euthanasie’ nooit gevallen toen het uitzichtloze duidelijk werd?

“Natuurlijk wel, maar te laat. Hij heeft die wens enkele keren kenbaar gemaakt, maar op andere momenten was zijn levenswil te sterk en wou hij de strijd niet opgeven. Hij is daar ver in gegaan: hij consulteerde heel wat dokters van allerlei slag en zocht zijn toevlucht in alternatieve therapieën om zich vast te klampen aan het leven, maar het mocht niet baten. Toen hij dat besefte, heeft hij euthanasie gevraagd, maar hij was op dat moment niet meer toerekeningsvatbaar, dus kon zijn wens niet ingewilligd worden. Wat me altijd bij zal blijven, is ons eerste gesprek toen hij niet meer helder was. Op een bepaald moment besefte hij zelf ook dat hij een verhaal aan het vertellen was waar kop noch staart aan te krijgen was en barstte hij in tranen uit. Dat gevoel dat ik hem echt aan het verliezen was, was heel pijnlijk! Maar er zijn ook heel mooie momenten geweest tussen ons. Zo herinner ik me dat we hadden gepraat en hij moe werd. Ik was bij hem op bed gekropen, en ineens voelde ik hoe hij in mijn haar begon te woelen, mij eigenlijk begon te troosten. Dat vond ik zo sterk, dat die man, die zo ziek en moe was en aan het sterven was, toch nog de kracht en de moed had om liefde te geven. Dat is een enorm dierbare herinnering.”

KANTELMOMENT 5: “Mijn ontmoeting met Véronique Leysen”

“Ik presenteerde de show ‘Steracteur, sterartiest’ op Eén en in de studio in Lint stond ook een box waar na afloop van het programma een feestje werd gegeven. Ik liep er na een aflevering binnen om iets te drinken en zag een jonge vrouw staan in het licht van een vaste spot aan de bar. Ze lachte heel uitbundig. Ik dacht: ‘Wow! Wat een vrouw!’ Het goud klaterde van de bergen. Die knappe, inspirerende verschijning wou ik absoluut leren kennen. Ik was op dat moment ook single, dus het kon. Later op die avond ben ik naar het groepje gegaan waar zij stond. Ik heb tegen iedereen dag gezegd behalve tegen haar. Bewust! Ik dacht: ‘Voor zo’n knappe vrouw staat elke man zich aan te stellen om indruk te maken, dus dat ga ik nu eens niet doen.’ Het heeft gewerkt. De avond zelf al heeft ze aan een collega gevraagd of hij geen zin had om naar een voorstelling te komen kijken waarin ze toen speelde. “En Thomas mag meekomen als hij zin heeft”, voegde ze eraan toe. We zijn gaan kijken, en daarna hebben we elkaar weer maar half gezien. Jan Van Looveren heeft me toen een hele avond beziggehouden, terwijl ik enkel maar die intrigerende vrouw beter wou leren kennen (lacht). Maar toen ik naar huis reed, kreeg ik al snel een berichtje: ‘Zin in een koffie?’ Ik heb toen geantwoord dat ik meteen rechtsomkeer zou maken als dat met haar alleen zou zijn. Ik bén teruggedraaid, en daar zijn we écht aan de praat geraakt. Het was liefde op het eerste gezicht. Redelijk snel daarna werd duidelijk dat we een gezamenlijke toekomst zagen. De aantrekkingskracht tussen ons is nochtans niet vanzelfsprekend. Er zijn mensen die beste vrienden van elkaar zijn binnen een relatie, terwijl anderen een soort onvermijdelijkheid hebben om bij elkaar te zijn. Ik reken ons tot die laatste categorie. Ergens heel diep in het onderbewuste wordt onze connectie gemaakt. We zijn beiden heel verschillende mensen met heel andere interesses. Maar we hebben altijd heel veel tegen elkaar te vertellen en we leren ook veel van elkaar, gewoon omdat we met zulke verschillende dingen bezig zijn. Dat houdt het blijvend nieuw.”

KANTELMOMENT 6: “De komst van Otto”

“Tweeënhalf jaar is hij nu, onze zoon. Véronique en ik doen alles samen en proberen er zo veel mogelijk voor hem te zijn. Ik vind dat heel waardevol. Eigenlijk begrijp ik de vaders uit de jaren 50 niet. Zij gingen werken en namen niet de tijd om veel te doen samen met hun gezin. Misschien zie ik dat verkeerd, maar zo schat ik dat tijdperk in. Er is niets waar ik méér van geniet dan mijn zoon te zien opgroeien. Dat is het mooiste en het tofste dat er is. Het is natuurlijk een groot cadeau dat ik hem niet vaak hoef te missen. Toen ik in het buitenland zat voor Weg van het meesterwerk, was dat wel zo. Ik voelde mijn afwezigheid tijdens die weken veel zwaarder wegen dan vroeger. Je kan wel skypen, maar dat is toch niet hetzelfde als samen op de mat spelen of hem knuffelen. Maar het is al een fantastisch parcours geweest, vanaf het moment dat Véronique en ik beslisten dat we een kind wilden, die negen maanden hunkeren en uitkijken naar, tot en met de dag van vandaag. Maar elke papa zal dat wel zo aanvoelen: een kind is de grootste gongslag van het leven. Binnenkort kan ik die gongslag voor de tweede keer horen, want Véronique is voor de tweede keer in verwachting. We kijken er ontzettend naar uit. Veel jonge ouders waarschuwen ons dat een tweede kind nog veel meer druk legt op de tijd die je voor jezelf kunt nemen, maar ik vertrouw erop dat het wel goed komt. Hoeveel kinderen we uiteindelijk willen, is geen uitgemaakte zaak. Véronique komt uit een gezin met vier kinderen, en zij zou het niet erg vinden om er zelf ook zoveel te krijgen. Of we zo ver geraken, zien we nog wel. Otto is trouwens onlangs voor de eerste keer naar school geweest. Spannend! Hij is erg sociaal en keek erg uit naar die eerste dag. Al was het concept ‘school’ aanvankelijk iets erg vaags voor hem. Hij was zelfs wat zenuwachtig vooraf en had hooggespannen verwachtingen bij die magische plek. Ik herinner me dat ik als kind toch wat teleurgesteld was. Ik dacht dat ik allerlei dingen ging leren op de school, terwijl ik enkel maar met de blokken mocht spelen. Gelukkig is het achteraf helemaal goed gekomen.”