Nu te koop via een (prijzige) cursus: het succes van Boef en Lil Kleine

Rowan Atkinson hekelt 'cancel culture': "Als een middeleeuw­se meute"

6 januari Rowan Atkinson (66) heeft zich uitgesproken tegen de zogenoemde ‘cancelcultuur’, waarbij mensen online geboycot of uitgespuwd worden omdat hun uitspraak over een bepaald onderwerp door sommigen als beledigend wordt gezien. ‘Mr. Bean’ vergelijkt het met een middeleeuwse meute die op oorlogspad is.