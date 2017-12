Nu Taylor Swift en Kim K. weer openlijk ruziemaken: welke celebs liggen er nog in de clinch? Heel wat zo te zien! EDA

15u14

Bron: Reporters, Twitter 0 reporters Showbizz Het is niet allemaal peis en vree in de showbizz. Nu de rivaliteit tussen Taylor Swift en Kim Kardashian deze week weer in alle hevigheid losbarstte na een sneer op social media, achten we de tijd rijp om de grootste celeb ruzies eens op een rijtje te zetten.

Nicki Minaj vs. Miley Cyrus

Twitter

Grappig genoeg lag Taylor Swift aan de basis van deze vete. Nadat Miley Cyrus eerdere uitlatingen van Nicki Minaj aan het adres van Taylor Swift openlijk had veroordeeld, ging de Anaconda-zangeres vol in de verdediging. Tijdens de live show van de MTV VMA's in 2015, die door Cyrus werd gepresenteerd, sprak Minaj de gevleugelde woorden: "En nu terug naar de trut die recent veel over mij te zeggen had in de pers." Kaken vielen collectief een verdieping naar beneden. Van enige verzoening is nog geen sprake.

Harry Styles vs. Nick Jonas

Reporters

Battle of the boy bands! Nu Nick Jonas de ommekeer maakt van tieneridool naar gerespecteerd Hollywood-acteur (zijn eerste wapenfeit wordt 'Jumanji 2') ploft hij daarmee recht in het sloepje van 'collega-tieneridool-die-filmster-werd' Harry Styles. "Er is altijd al een battle of the bands aan de gang geweest tussen ons", zei Jonas hier recent over in een interview. Een beetje gezonde rivaliteit dus.

Kanye West vs. Jay-Z

Reporters

Minder gezonde rivaliteit heerst er tussen Jay-Z en Kanye West. Die laatste vond dat meneer Beyoncé wat beter zijn best had kunnen doen toen Kim Kardashian werd beroofd in Parijs. "Hij had bijvoorbeeld eens kunnen bellen ofzo", klonk het sip. West klaagde ook dat zijn dochter North nooit met Blue Ivy, de dochter van Bey en Jay mocht spelen. Tijdens een concert haalde West daaropvolgend Beyoncé door de mangel en daarmee was de maat vol voor Z. “Wat me echt tegenvalt is dat hij mijn kind en vrouw erbij betrekt", legde de '4:44' rapper in augustus uit tijdens een interview met Rap Radar. “Betrek mijn familie en je krijgt problemen met mij. Dat is een groot probleem. En hij weet dat het een groot probleem is."

Martha Stewart vs. Gwyneth Paltrow

Reporters

Gerommel in de keuken. Deze smakelijke ruzie ontstond nadat Stewart Paltrow's website 'Goop' onder vuur nam. "Ze wilt echt deel uitmaken van de lifestyle business. Mooi. Goed. Ik heb die hele categorie van 'lifestyle' in het leven geroepen", aldus Martha. Niet veel later had Stewart ook iets te zeggen over de 'bewuste ontkoppeling' van Gwyneth en ex-man Chris Martin. Waarop Paltrow reageerde door het recept van een 'jailbird cake' op haar website te gooien. Verwijzend naar de 5 maanden cel die Stewart uitzat wegens fraude.

Debra Messing vs. Susan Sarandon

Reporters

Beide actrices vlogen elkaar al enkele keren in de rode haren via Twitter. Tijdens de presidentsverkiezingen van vorig jaar kwam Sarandon er openlijk voor uit Bernie Sanders te steunen, terwijl de 'Will & Grace'-ster op haar beurt een grote Hillary Clinton voorvechtster was. "Ze is niet zo goed op de hoogte en dus steekt ze vaak haar neus in zaken waar ze niets van af weet", pookte Sarandon. Dat ruikt naar voorgeschiedenis.

Justin Bieber vs. Orlando Bloom

Reporters

De zomer van 2014 was een hete. Niet in het minst omdat deze twee hotties elkaar toen te lijf gingen in Ibiza. Popster Justin Bieber kon nog net een klap van acteur Orlando Bloom ontwijken. Bloom was not amused dat Bieber aan zijn ex-vrouw Miranda Kerr had gezeten. Tot op heden werd de vete nog niet beslecht al laat Bieber het niet na om 'The Hobbit'-ster op tijd en stond uit z'n kot te lokken via social media.

Taylor Swift vs. Katy Perry

Reporters

Taylor Swift heeft nog meer rivales. Aan deze wijdde ze zelfs een hele song. In 'Bad Blood' zingt Swift over een vrouwelijke artieste met wie ze nooit of te nimmer door één deur zal kunnen. Uiteindelijk bleek het al snel over Katy Perry te gaan omdat die Swift's achtergronddansers had gestolen. Perry heeft één boodschap voor de wereld: 'Pas op voor de Regina George in schaapskleding'.

Elton John vs. Dolce & Gabbana

Reporters

Designers Domenico Dolce en Stefano Gabbana weten ook iets van 'kwaad bloed zetten'. Zo kantten ze zich openlijk tegen 'synthetische kinderen'. "Je wordt geboren uit een moeder en een vader. Zo hoort het te zijn." Elton John haalde vervolgens uit naar het duo en riep op tot een boycot van het merk. Heel wat sterren, waaronder Madonna, volgden.

Rihanna vs. Ciara

Reporters

In de categorie 'Giftigste Sneer' verdient Rihanna op z'n minst een nominatie. De vete tussen deze twee popsterren dateert al van 2011 toen Ciara openlijk opperde dat de 'Man Down'-zangeres niet bepaald vriendelijk tegen haar was toen hun paden voor het eerst kruisten. Waarop RiRi's gifklier werd geactiveerd: "Mijn fout Ci, ben ik je fooi vergeten geven?".

Vivica A. Fox vs. 50 Cent

Reporters

Vivica A. Fox ontketende een mediastormpje toen ze in november van 2015 besloot te verkondigen dat 50 Cent eigenlijk 'voor de mannen is'. Toen ze zich tijdens een live interview uitsprak over haar rappende ex zei ze: "Ik bedoel, we hadden het leuk samen, maar het lijkt toch alsof hij van andere dingen houdt." 50 Cent repliceerde quasi onmiddellijk: "Ze denkt dat ik homo ben omdat ik haar m'n kont liet likken? Dat was niet mijn idee. Mijn handen waren vastgebonden." Hij liet ook verstaan dat Fox niet helemaal spoort in de bovenkamer en 'crazy pills' slikt.

Russel Crowe vs. George Clooney

Reporters

"Russel Crowe heeft me beledigd", brieste George Clooney onlangs in een interview met Esquire. "Hij verkondigde dat ik, Harrison Ford en Robert De Niro goedkope verraders zijn." Waarop Clooney de kritiek pareerde door te stellen "dat hij alvast op zoek gaat naar een groepsnaam". Crowe antwoordde: "Wie denkt die kerel wel wie hij is? Een Frank Sinatra wannabe." Uiteindelijk stuurde Crowe een CD en wat zelfgeschreven poëzie naar het adres van Clooney om zich te verontschuldigen. Waarop George antwoordde: "Ja ja, whatever."

Chris Brown vs. Drake

Reporters

Een bloederig barbezoekje. Daarop draaide een willekeurig 'stapje in de wereld' uit voor Chris Brown en rapper Drake. Vijf mensen raakten gewond en Brown eindigde met een gaap in z'n kin. De heibel begon nadat Brown een fles sterkedrank naar de tafel van Drake had gestuurd en Drake die prompt terugstuurde met een briefje: "Ik slaap nog steeds met Rihanna."

Madonna vs. Lady Gaga

Reporters

Madonna maande in 1989 iedereen aan om 'zich uit te drukken'. Maar wanneer Lady Gaga dat advies ter harte nam, werd het kot te klein. Tijdens Madonna's MDNA tour voerde Gaga net de hitlijsten aan met het nummer 'Born This Way'. Volgens Madonna een slechte kopie van haar megahit 'Express Yourself' waarop Madge de ster bij elke gelegenheid door het slijk begon te halen. "Soms geeft het mensen een goed gevoel om anderen en hun werk naar beneden te halen", probeerde Gaga te sussen.

Nick Carter vs. Aaron Carter

STATUS: bijgelegd!

Reporters Nick, Aaron Carter

Eindigen doen we met een positieve noot. De gebroeders Carter hebben de strijdbijl begraven. De broers vochten de afgelopen maanden heel wat af op social media. Dat kwam met name door Aaron, die ernstig verslaafd was aan drugs en vervolgd wordt voor rijden onder invloed. Deze week feliciteerde de Backstreet Boy zijn broertje echter met zijn dertigste verjaardag. Hierop reageerde de jongste Carter: “Je bent een topkerel, bro! Ik sta altijd aan jouw kant.”

Aan de andere sterren om hier een voorbeeld aan te nemen. Het is nu eenmaal het seizoen van vergeven.