Nu Sarah zijn initialen verwijderde van Instagram: zet Monique de deur weer open voor André Hazes?

André is sinds de breuk met Sarah namelijk vaak bij Monique thuis te vinden, zo vertelt een insider aan de Nederlandse krant De Telegraaf: “André is sinds hij terug is uit Spanje al meerdere keren bij zijn oude huis geweest, waar Monique nog steeds woont. Natuurlijk is dat om zijn zoon te bezoeken, maar hij zou dat ook op een neutrale plek kunnen doen. Het lijkt mij voor Monique nogal ongemakkelijk als haar ex te pas en te onpas over de vloer komt. Maar dat lijkt ze juist niet erg te vinden. Monique vindt het juist fijn dat André weer terug is in Nederland. Zijn aanwezigheid doet haar goed. Ondanks wat hij haar heeft aangedaan, staat de deur voor hem altijd open.”