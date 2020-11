Nu Samantha ‘Barbie’ de Jong voor de derde keer mama is: krijgt het realityfenomeen haar leven eindelijk op de rails?

Celebrities George Clooney deelde 14 miljoen dollar uit aan dichte vrienden: “Zonder hen had ik veel minder kunnen verwezen­lij­ken”

12:05 George Clooney (59) zet zich niet alleen in voor verschillende goede doelen, ook voor z'n dichte vrienden is hij genereus. Zo vertelt de acteur in een interview met magazine GQ dat hij in 2013 veertien vrienden elk één miljoen dollar (zo'n 842.000 euro) heeft gegeven. “Als waardering voor alles wat ze voor me gedaan hebben.”