Nu Sally-Jane Van Horenbeeck haar restaurant tijdelijk moet sluiten: "Dit wordt een sociaal bloedbad"

27 maart 2020

14u00 0 Showbizz Na de invoering van de witte kassa zou de coronacrisis weleens hét genadeschot kunnen zijn voor de horeca — bij wie het water al aan de lippen stond. Maar Sally-Jane Van Horenbeeck (48), die in Antwerpen het alom geprezen Thaise restaurant SiamSally uitbaat, laat zich niet zomaar in het hoekje duwen waar de klappen vallen. “Ook deze tegenslag zullen we wel weer overwinnen”, zegt de gewezen ‘Thuis’-actrice strijdvaardig. “ Het lijkt erop dat België in snelheid gepakt is wat de aanpak van het coronavirus betreft.”

“Ik vind dat onze beleidsmakers te lang getalmd hebben om dwingende maatregelen op te leggen. In plaats van ‘adviezen’ hadden ze beter meteen ‘verplichtingen’ gecommuniceerd. Daardoor zijn kostbare dagen tijd verloren gegaan”, zegt Sally in het weekblad Primo.

Onder meer cafés en restaurants zijn voor bepaalde tijd verplicht gesloten. Vind je het logisch dat de overheid dit compenseert?

Zonder egoïstisch te willen klinken: eigenlijk wel. Als de landbouwers een vergoeding krijgen na een droge zomer, vind ik dat wie in de horeca dag en nacht zijn botten afdraait, eveneens gecompenseerd moet worden. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer restaurantuitbaters niét gesteund worden en zodra het ergste van de coronacrisis achter de rug is, drie vierde van cafés en restaurants de boeken moet neerleggen. Want wie een café of restaurant uitbaat, heeft doorgaans geen grote financiële buffer. Wij zijn geen multinationals, hé.

Op de een of andere manier is natuurlijk elke sector getroffen.

Uiteraard is dit niet enkel voor de horeca het geval, maar geldt dit ook voor andere sectoren. Het zal een puzzelstuk zijn voor onze regering om dat uit te vogelen … Ook de culturele sector had het al een tijd niet makkelijk. Maar het coronavirus is hier de spreekwoordelijke druppel. Dit mondt uit in een sociaal bloedbad.

Bij het ter perse gaan mochten restaurants in ons land wel nog maaltijden aan huis leveren. Heb jij dat overwogen?

De situatie is niet alleen behoorlijk onduidelijk, maar verandert ook van dag tot dag. Zoals het er nu naar uitziet, krijgen we een compensatievergoeding van vierduizend euro. Ik weet bijvoorbeeld niet of — als er aan huis geleverd wordt — nog wel sprake is van een tegemoetkoming. Dat zou overigens betekenen dat ik opnieuw mensen tewerk moet stellen, want ik kan niet én koken én leveren. Je moet sowieso een paar investeringen doen. En dan bestaat er natuurlijk het risico dat je ziek wordt.

Heb jij een spaarpotje om van te leven? Want ik neem aan dat jouw verleden bij ‘Thuis’, maar ook een eigen restaurant niet de romige melkkoe is die iedereen denkt?

Het is nu twee jaar geleden dat de deuren van ons Thaise restaurant SiamSally openzwaaiden. Ik kan je verzekeren dat het niet evident is om de balans op het einde van de maand te laten kloppen. Bovendien is het erg arbeidsintensief — zonder dat loon naar werken gegarandeerd is. Ik kus mijn twee pollen dat we het al sinds 2018 uitzingen. Want in de horeca gaat liefst 78 procent van de zaken in het eerste jaar failliet. Maar hey, we zullen ook dit wel overleven, zeker?!

Mis je het koken nu je restaurant gesloten is?

Ik heb nog niet veel tijd gehad. Omdat ik na de verplichte sluiting ook nog mijn frigo’s leeg gekookt heb, voor zieke klanten en mensen die het nodig hadden. De afgelopen dagen heb ik vooral gepoetst. Wie een eigen restaurant uitbaat komt altijd handen tekort. Wanneer vissers niet op zee zijn, zijn ze wel hun netten aan het repareren. De onverwachte tijd die vrijkomt, wil ik optimaal benutten om eindelijk eens wat te genieten van me-time. En daarnaast ook eens áán in plaats van ín mijn zaak te werken. Zo ben ik bijvoorbeeld volop aan het nadenken over nieuwe recepten. Maar eerlijk? Ik kan niet wachten om terug in de potten te roeren. Thuiszitten is niets voor mij.

Wat ga je nog doen met de extra tijd die vrijkomt?

De voorbije jaren zijn hectisch geweest. En heb ik — bij wijze van spreken — nauwelijks tijd gehad om naar het toilet te gaan. Dat ik me nu ook eens kan vervelen, is een verademing. Ik weet niet wat mij overkomt. Ik heb me zelfs al zitten afvragen welke verf ik nog in de kelder heb liggen, en waar ik creatief mee aan de slag kan.

Virologen roepen op om regelmatig je handen te wassen.

Als chef-kok ben ik het gewend om strikte hygiënemaatregelen na te leven. Zelfs voor de coronacrisis waste ik mijn handen zeker vijftig keer per dag. In SiamSally gebruik ik tijdens de service en de mise-en-place standaard plastic handschoenen. Want ik werk met chilipeper, look, limoen … Als je dan een klein wondje hebt, pijnig je alleen maar jezelf. Ik ben het inmiddels gewend om met handschoenen te werken. Ik vind dat prettig.

Heb jij smetvrees?

Totaal niet. Toch ga ik altijd uit van het worstcasescenario. Eenmaal je onderwezen bent in de voedselveiligheid, wordt bedachtzaam zijn je tweede natuur. Sinds ik een eigen zaak heb, open ik in een winkel — indien mogelijk — de deur met mijn elleboog. Ook een winkelkar die iedereen al bepoteld heeft, vind ik maar vies. Ah, en dat was vóór er sprake was van corona al zo, hé. Idem voor het openbaar vervoer! Als ik de bus of tram neem, heb ik altijd desinfecterende handgel op zak. Geloof me, ik héb geen smetvrees. In Thailand heb ik op de smerigste wc’s ter wereld gezeten. Té proper zijn is wellicht ook niet goed, dat zeiden ze vroeger toch altijd, maar ik ga het nu ook niet zoeken.

In China maakt men gewag van meer echtscheidingen, door het coronavirus. Gelóóf jij dat constant op elkaars lip leven nefast kan zijn voor je relatie?

Plots moeten we ons leven anders gaan organiseren en stellen we alles in vraag. In China zijn de levensomstandigheden ook nog anders dan in België: daar leven mensen dichter op elkaar dan wij hier gewend zijn. In ons land telt elke woning toch al snel meer dan twee of drie kamers. Als je in China in quarantaine zit, en 24/7 opeengepakt zit in één kleine ruimte, snap ik dat dit wrevel opwekt.