Nu Regi en Elke gaan scheiden: ook deze bekende koppels overleefden de lockdown niet

Mathias Coppens & Sarah: “Soms betekent liefde ook loslaten”

Volledig scherm Mathias Coppens met zijn partner Sarah. © Dieter Bacquaert

Mathias Coppens (42) en zijn vrouw Sarah Van De Put gingen in april vorig jaar uit elkaar. “Soms betekent liefde ook loslaten. In alle vriendschap en met een hart vol liefde, besluiten Sarah en ik om elkaar ruimte te geven”, schreef de presentator toen op Instagram. Coppens trouwde in 2008 met Sarah, die als visagiste bij VTM werkt. Het duo had 2 kindjes, Marcel en Lowis.

Mathias Vergels en Julie Houtman: “Voor altijd met elkaar verbonden blijven”

Volledig scherm Mathias Vergels en Julie Houtman. © Dieter Bacquaert

‘Thuis’-acteur Mathias Vergels (28) heeft sinds kort opnieuw de liefde gevonden bij collega Lynn Van den Broeck (28), maar tijdens de eerste lockdown ging de acteur door een woelige periode, want hij en zijn vrouw Julie Houtman (28) gingen in maart vorig jaar uit elkaar. De twee waren bijna vijf jaar een koppel, stapten in 2017 in het huwelijksbootje en hebben een zoontje Emile. “Mathias en ik hebben besloten elk onze eigen weg te gaan. We zullen voor altijd met elkaar verbonden zijn door Emile, waardoor een goede verstandhouding op dit moment primeert", liet Julie toen weten.

Jani Kazaltzis en z’n vriend: “Je hebt het gevoel dat je wereld in elkaar zakt”

Volledig scherm Jani Kazaltzis. © SBS

Na een relatie van 12 jaar besloten ook Jani Kazaltzis en zijn vriend uit elkaar te gaan. Vlaanderens bekendste stylist hield z’n vriend jarenlang uit de schijnwerpers en was ook na de breuk karig met commentaar. Enkel in ‘Gert Late Night’ vertelde de Limburger over de moeilijke momenten van de voorbije maanden. “Ik ben negen kilo verloren sinds de breuk, ik vind het heel spijtig. Ik het het er heel moeilijk mee als ik daarover babbel”, klonk het. “Dat is echt je buddy, hé. Tuurlijk is hij dat nog altijd en dat zal ook altijd zo zijn. Dat is mijn beste vriend en we zien elkaar iedere dag. Het is oké. Maar je hebt wel het gevoel dat je wereld ineenzakt. En je voelt je heel eenzaam. Ik ben iemand die entertaint en mensen doet lachen, en die hebben geen boodschap aan mijn verdriet. Je hebt veel koppels die samenblijven omdat dat net zo goed gaat. Maar er moet nog iets ander.”

‘Temptation’-Fabrizio en Lotte: “Geen sprake van overspel”

Volledig scherm Fabrizio Tzinaridis met zijn partner Lotte Vanlingen © Dieter Bacuaert

Het liefdessprookje tussen Fabrizio Tzinaridis (28) en Lotte Vanlingen (21) was van korte duur. Na een relatie van enkele maanden maakte het ‘Temptation Island’-gezicht de breuk bekend aan de Nederlandse website Love Reality. “We zijn inderdaad uit elkaar”, klonk het toen. “Maar er was geen sprake van overspel of bedrog. Verder willen we er niet veel over kwijt. Misschien in de toekomst, als we dit beiden een plek hebben kunnen geven. Voorlopig willen we het liefst rust en vragen we om onze privacy te respecteren.”

Nathalie en Geoffrey uit ‘Boer Zkt. Vrouw’: “De chemie was weg”

Volledig scherm Nathalie en Geoffrey. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

De ooit zo vurige liefde tussen fruit- en groenteboerin Nathalie Hellinckx (27) en Geoffrey De Raedt (24) is over sinds september vorig jaar. De twee leerden elkaar kennen tijdens het VTM-programma ‘Boer Zkt. Vrouw’ in 2014 en werden ouders van twee kindjes. “Na een relatie van zes jaar was het gewoon op, de chemie was weg”, vertelde Geoffrey in Dag Allemaal. Intussen heeft de boer de liefde gevonden bij Stefanie.

Gers Pardoel & Sélina: bittere scheiding

Volledig scherm Gers Pardoel en Sélina. © Brunopress

Sinds 2007 leken ze het perfecte stel, maar toch kwam er in maart vorig jaar een einde aan het huwelijk van zanger Gers Pardoel (39) en Sélina Van Gool. Het koppel heeft twee kinderen samen. Sélina vroeg de scheiding aan omdat ze de liefde had gevonden bij een andere man. “We hebben een goede regeling getroffen en Gerwin (Gers’ officiële naam, red.) ziet hen dagelijks”, vertelde ze in een reactie. “Vanaf nu zullen ze ook op maandag en dinsdag bij hem verblijven. Gers en ik gaan nog liefdevol met elkaar om. We willen onze kinderen gelukkig zien en alle spanningen vermijden.” De laatste maanden liepen de spanningen tussen de twee echter hoog op. Sélina klaagde Gers zo enkele weken geleden nog aan voor huisvredebreuk, intimidatie, geweld en bedreiging.

Tom Barman en Charlotte: na 7 jaar uit elkaar

Volledig scherm Tom Barman en Charlotte. © Frank Bahnmuller

De frontman van dEUS, Tom Barman (49) en zijn vriendin Charlotte Pavic gingen eind oktober uit elkaar. Dat liet de zanger zelf optekenen tijdens zijn passage in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ op Canvas. “Ik had tijdens corona heel erg nestdrang, wat ironisch was, want net ervoor is het gedaan geraakt met mijn vriendin”, gaf Tom toe. De twee vormden sinds 2013 een koppel.

Christophe Ramont uit ‘Blind Getrouwd’ en Carl

Volledig scherm Christophe Ramont en Carl. © RV

Ook voor Christophe Ramont uit ‘Blind Getrouwd’ was 2020 een bijzonder jaar. Eerst was hij getrouwd met Nick Laenen, maar dat huwelijk hield helaas geen stand. Gelukkig vond hij niet veel later de liefde bij Carl. Ondanks het feit dat het koppel veel schattige foto’s deelde op de sociale media, bleef het sprookje niet duren. “Helaas…Carl en ik hebben recent beslist een streep te trekken onder onze relatie”, schreef Christophe in november bij een foto van hem en Carl op Instagram.

Eveline Hoste en Bjorn De Wilde: bijna 20 jaar samen

Volledig scherm Eveline Hoste met haar partner Bjorn en kinderen Nio-Lloyd en Hélène-Victoire © Dieter Bacquaert

Het sprookje tussen Eveline Hoste (39) en Bjorn De Wilde (41) liep in juni helaas ook op z'n einde. De ex-Miss Belgian Beauty en de voormalige profvoetballer gingen na een relatie van bijna 20 jaar uit elkaar. Samen kregen ze twee kinderen: Hélène-Victoire en Nio-Lloyd.

Ook deze celebritykoppels gingen uit elkaar

Volledig scherm Armie Hammer en Elizabeth Chambers. © Photo News

Ook heel wat celebritykoppels overleefden de lockdown niet. Acteur Armie Hammer (33), bekend van onder meer ‘Call Me By Your Name’ en z’n echtgenote Elizabeth Chambers (38) zetten na 13 jaar een punt achter hun relatie. Verder gooiden Megan Fox (34) en Brian Austin Green (47) na tien jaar huwelijk de handdoek in de ring. Cara Delevingne (28) en Ashley Benson (31) gingen in april na twee jaar daten elk hun eigen weg. Het supermodel en de actrice zouden te hard verschillen van elkaar. Ook Cole Sprouse (28) en Lili Reinhart (24) hun relatie overleefde de lockdown niet. Ze leerden elkaar kennen op de set van ‘Riverdale’ in 2016. In de reeks vertolken ze de rollen van Jughead en Betty, die ook op het scherm een koppel vormen. Tevens is het over en uit tussen zangeres Kelly Clarkson (38) en haar man Brandon Blackstock (44), na een huwelijk van zeven jaar. En Mary-Kate Olsen (34) en haar man Olivier Sarkozy (51), de halfbroer van de voormalige Franse president, zijn ook niet langer samen.

Lees ook: