Nu reageert ook Van Leemhuyzen op geniale wijze op blunder Koen Crucke TDS

16u22

Bron: Twitter 0 Twitter Showbizz Koen Crucke deelde afgelopen weekend nietsvermoedend een foto op Twitter waarop hij te zien is met zanger Jelle Cleymans, naar aanleiding van het Sportpladijs. Heel wat volgers van Koen deelden de foto. Niet omdat hij zo tof was, maar omdat het duo voor het blad met de Wifi-codes stond die voor de backstage bedoeld zijn. N u reageert ook Walter Baele, die in 'Samson en Gert de rol van Eugène Van Leemhuyzen vertolkt, op de blunder die voor veel hilariteit zorgt online.

Koen en Jelle stonden op de foto namelijk vlak voor het blad met de Wifi-codes, die duidelijk voor de backstage bedoeld zijn. In het Sportpaleis is de internetverbinding niet vrij toegankelijk, waardoor concertgangers de foto massaal begonnen te delen. "Ik zal in het vervolg goed kijken waar ik nog een fototje maak. Sorry Sportpalijs", reageerde Koen.

Nu volgt ook acteur Walter Baele zijn voorbeeld. "Laat jullie niks wijsmaken: de generatie Samsonfans is formidabel", schrijft baele op Twitter. "Dank dat ik jullie al die jaren heb mogen amuseren met mijn elastieken kunsten, groetjes van Van Leemhuyzen." Ook hij lekt 'per ongeluk' een aantal paswoorden voor de internetverbinding: Boot Gert: zinken123. Burgemeester gemeentenhuis: Ahum_Ahum_Ahum. Instelling Van Leemhuyzen: pilletjes3000. Kapsalon Alberto: faxen (Geen Wifi)

Laat jullie niks wijsmaken: de generatie Samsonfans is formidabel! Dank dat ik jullie al die jaren heb mogen amuseren met mijn elastieken kunsten, groetjes van Van Leemhuyzen. pic.twitter.com/dcR4ZcsY97 Walter Baele(@ WalterBaele) link