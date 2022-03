Nu opnieuw een cowboy furore maakt in 'Boer zkt Vrouw': hoe gaat het nog met Jan en Romina?

FILM Dove acteur sleept award in de wacht en presenta­tri­ce lacht met Harry & Meghan: dit waren de BAFTA’s

Zondagavond werden de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen, uitgereikt. ‘The Power of the Dog’ mocht de prijs voor beste film in ontvangst nemen. Will Smith werd verkozen als beste acteur voor zijn rol in ‘King Richard’ en de Britse Joanna Scanlan als beste actrice voor haar rol in ‘After Love’. Wij zetten de meest opvallende winnaars en momenten op een rij.

