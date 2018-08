Nu ook keizer van de nummerplaatcamera: Glenn Janssens, ex van Ilse Demeulemeester, haalt contract binnen voor 1.000 toestellen Sander Van den Broecke

22 augustus 2018

00u00 0 Showbizz Op onze snelwegen hangen binnenkort duizend camera's die nummerplaten kunnen herkennen. De overheid heeft het contract daarvoor toegewezen aan Proximus en Trafiroad. Dat laatste bedrijf is eigendom van Glenn Janssens, die als 'keizer van de wegwijzer' vervolgd werd in een corruptiezaak, maar drie jaar geleden met een minnelijke schikking van een half miljoen euro zijn onschuld kocht.

Glenn Janssens was lange tijd een opvallende figuur in de zakenwereld. 'Dag Allemaal' schreef vaker over hem dan zakenkrant 'De Tijd' en als hij toch in andere dagbladen opdook, was dat meestal in de gerechtelijke kolommen. Janssens had op zijn negentiende het bedrijf van zijn ernstig zieke vader moeten overnemen en was erin geslaagd om daar vrij snel een winstgevende, moderne zaak van te maken. Hij palmde met overnames de halve sector van de wegsignalisatie in en nam een patent op het idee om verkeersborden met zelfklevers te beplakken, in plaats van ze te beschilderen. Het was één van de maatregelen die ervoor zorgde dat hij erin slaagde de prijs van zijn producten serieus te drukken. In de branche stond Janssens bekend als een goeie ondernemer, een man met visie. Maar zo kende de buitenwereld hem niet. Voor al wie niks met verkeersborden te maken had, was Glenn Janssens aan het begin van dit decennium een jetsetfiguur.

45 dagen in cel

Hij zat op hopen geld, was getrouwd met ex-Miss België Ilse De Meulemeester en samen trokken ze weleens met de helikopter naar een BV-feestje. Doorgaans reden ze met een Bentley, een auto waarmee hij in 2008 met te hoge snelheid een andere wagen, een gevel en een paar van zijn eigen verkeersborden ramde. Hij reed door, en nam naar eigen zeggen thuis een flinke borrel. Dat hij te veel gedronken zou hebben op het tijdstip van het ongeval, kon niemand bewijzen. Hij haalde ook het nieuws met een affaire met Phaedra Hoste - ze hadden iets terwijl De Meulemeester met leukemie in bed lag - net als met de scheiding van De Meulemeester en met het 24-jarige fotomodel dat haar plaats innam.

Toen Janssens ook het voorwerp werd van een gerechtelijk onderzoek naar corruptie - in 2007 zat hij daarvoor 45 dagen in voorhechtenis - kreeg hij helemaal het imago van een louche flierefluiter. De bedrijven van Janssens zouden zich hebben beschuldigd aan het betalen van smeergeld aan overheidsambtenaren en met zijn concurrenten zou hij prijsafspraken hebben gemaakt bij het indienen van offertes voor openbare aanbestedingen. Slechts twee harde feiten uit dat onderzoek raakten bekend: Janssens had één schepen in Mechelen voor 2.000 euro verkiezingsdrukwerk cadeau gedaan en een ambtenaar in diezelfde stad een vliegtuigticket van 550 euro naar New York betaald. Janssens regelde die zaak, aangespannen door de stad Mechelen, in der minne. Hij had er 60.000 euro voor over. Hij betaalde nog eens 435.000 euro - het cijfer staat zwart op wit in het jaarverslag van 2015 van zijn bedrijf - aan de correctionele rechtbank van Dendermonde om een veel grootschaliger aanklacht af te kopen. De openbare aanklager aanvaardde die deal, vermoedelijk om twee redenen: schrik voor verjaring en ook schrik omdat er te weinig keiharde bewijzen waren.

Prijsafspraken

Dat Janssens zich vaak in de grijze zone begaf, was duidelijk. Overheidsambtenaren werden gepaaid met etentjes en cadeautjes, zoals dat in de sector al jaren gebeurde. Of hem echt zware corruptie kon worden aangewreven, was veel minder duidelijk. Na Mechelen gingen tientallen gemeentes onderzoeken of er bij het toekennen van contracten aan Janssens iets fout was gelopen. Er kwam niks boven. Neem nu de prijsafspraken die hij met concurrenten maakte. Normaal is die praktijk bedoeld om de overheid geld uit de zakken te ranselen - iedereen die meedingt, vraagt boven de prijs - maar dat was hier niet het geval. De prijsafspraken gebeurden vooral om de koek te verdelen: Janssens had soms werk te veel om nieuwe opdrachten te aanvaarden en 'gaf' dan de opdracht aan een concurrent door zijn offerte met opzet duurder te maken.

Dat Janssens een half miljoen euro heeft betaald om zijn rechtszaken in der minne te regelen, lijkt natuurlijk op een schuldbekentenis. Het is alsof hij toestemde een zware boete te betalen. Maar de aanklacht dreigde zijn winkel helemaal kapot te maken en dat wilde hij voorkomen. Wat het motief voor die dading ook was, juridisch gezien is de man helemaal gezuiverd. De overheid mag hem of zijn bedrijf niet links laten liggen: Janssens mag deelnemen aan de aanbestedingen en moet worden gekozen als hij het beste dossier levert.

Miljoen euro winst

En dat gebeurt vaak. Vaker nog dan vroeger, want Janssens is bedrijven blijven overnemen en heeft ondertussen meer dan zestig procent van de markt van verkeerssignalisatie en verkeersveiligheid in handen. Ook zijn zakencijfer gaat erop vooruit: vorig jaar maakte Trafiroad meer dan een miljoen euro winst.

We hadden Glenn Janssens graag zelf aan het woord gelaten, maar hij wil niet met de pers praten. Ook zijn bedrijf Trafiroad weigert vragen van journalisten te beantwoorden.