Nu ook Karen Damen cannabisolie promoot: “Mensen vragen me of ik mijn zoon drogeer” Redactie

17 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Karen Damen (44) heeft zich geout als een fervent voorstander van cannabisolie. “Maar de reacties ik dáár op krijg, slaan mij soms met verstomming”, zegt ze in Dag Allemaal. Karen was erbij toen haar goede vriend Ian Thomas een pop-upwinkel in Antwerpen opende waar cannabis­olie-producten worden verkocht. Ze wilde hem toen graag een duwtje in de rug geven.

“Veel mensen hebben immers nog steeds een verkeerd beeld van CBD of cannabis­olie”, zegt Karen. “Ze denken dat het drugs zijn, maar dat ís helemaal niet zo. Ik wil mee dat misverstand uit de wereld helpen. Zo zijn er mensen, die hadden gezien dat ik bij de opening van de winkel was, die me vroegen of ik mijn zoon Sky met die producten drogeer. Ik was met verstomming geslagen. CBD is géén cannabis.”

Karen vertelt ook hoe ze al verschillende kennissen heeft kunnen helpen met cannabisolie. “De papa van mijn beste vriendin, bijvoorbeeld”, zegt Karen. “Hij is 75 en speelt geregeld golf met mijn man Antony. De ­voorbije drie jaar slikte hij constant pijnstillers en ­ontstekingsremmers. De voorbije drie weken is hij cannabisolie beginnen gebruiken en is hij van alle pijn verlost. Onwaarschijnlijk, toch!”

Lesley-Ann

Intussen maakt Lesley-Ann Poppe bekend dat ook zij cannabisproducten gaat verkopen. Niet om te helpen bij pijn, zij brengt een gelaats- en lichaamsverzorgingslijn uit op basis van cannabis. “CBD heeft een ontsmettende en hydraterende werking”, zegt Lesley-Ann. “Perfect voor de gevoelige huid, tegen acne en het gaat de veroudering ­tegen.”