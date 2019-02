Nu ook Hanne Decoutere slachtoffer van ‘fake news’: “Dit is akelig” KD

27 februari 2019

06u23

Bron: Radio 1 0 Showbizz Ook nieuwsanker Hanne Decoutere (39) is het slachtoffer geworden van ‘fake news’. Op sociale media gonst het van de valse berichten die melden dat het anker ontslagen is. Eerder werden collega-BV’s Natalia, An Lemmens en Evi Hanssen ook al het slachtoffer van soortgelijke praktijken.

Opnieuw is het zogenaamde ontslag gelinkt aan een lijn van verzorgingsproducten, net zoals dat bij de berichtgeving rond Natalia, An Lemmens en Evi Hanssen ook het geval was. Maar net zoals bij haar collega-BV’s heeft Hanne helemaal geen eigen lijn van verzorgingsproducten. De berichten rond haar ontslag zijn dan ook volledig verzonnen.

Hanne Decoutere, die recent nog te zien was in ‘Hanne danst’, vindt het “akelig”. Dat vertelde ze in een interview met Radio 1. “Wie zit hierachter? Is dat een computersysteem, of echt een mens? Waarom nemen ze uitgerekend mijn gezicht? Dit is akelig. In een tijdperk waarin we wel vaker geconfronteerd worden met ‘fake news’ en waarin ik er zelf over moet vertellen, ben ik er nu zelf het slachtoffer van geworden.”