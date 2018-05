Nu ook FoKKoF-t-shirts van Barbara Sarafian te koop SD

11u37 0 Showbizz Wie te laat was om de felbegeerde FoKKoF-trui van Barbara Sarafian (50) te bemachtigen, krijgt nu een tweede kans. De Gentse actrice speelt gretig in op de zomerse temperaturen en laat nu ook FoKKoF-t-shirts op de wereld los.

Het begon allemaal met een simpele vraag van Erik Van Looy tijdens de voorbije editie van 'De Slimste Mens Ter Wereld': "Wat is eigenlijk jouw favoriete uitspraak?". Lang moest Sarafian daar niet over nadenken. "Fuck off", antwoordde ze droog. En die doodeerlijke bekentenis heeft haar geen windeieren gelegd. Haar uitlating ging meteen viraal op sociale media en niet veel later was de eerste FoKKoF-trui een feit.

De bedrukte truien, beschikbaar in zwart en grijs, waren in een mum van tijd uitverkocht. Tot spijt van vele fans en fashionista's. Zij kunnen nu dus een tweede kans wagen, want sinds 25 mei zijn de nieuwe T-shirts te verkrijgen in de exclusieve webshop van Sarafian. Een exemplaar kost 30 euro.

T-Shirts Available Now! ❤ #FoKKoF Een foto die is geplaatst door null (@barbara.sarafian) op 25 mei 2018 om 18:20 CEST

Summer T on its way! 🌞 #FoKKoF Beschikbaar 25 mei. Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 apr 2018 om 14:14 CEST