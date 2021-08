Nu Niels en Regi de Zomerhit op zak hebben, blikken ze vooruit op volle Sportpaleizen: “We zijn weer vertrokken”

“We gaan weleens moeten babbelen over co-ouderschap”, klonk het al lachend bij de twee vrienden in Blankenberge vlak na de overwinning gisteravond. Want één Radio 2 Zomerhit, maar twee meesterbreinen erachter? “Intussen hebben we het officieel gevraagd bij de VRT, ze zijn bezig met een tweede beeldje. We gaan hem dus niet moeten delen”, lacht Regi, die met ‘De Wereld Draait Voor Jou’ zijn tweede Zomerhit op rij binnenrijft. “Twee op rij is altijd moeilijk, dus ik ben heel blij dat ik eindelijk door die zure appel heb kunnen bijten. Ik ben zo blij als een klein kind.” We spraken de winnaars nog vlak voor ze hun feestnacht ingingen. “Niels vertrekt al naar café ‘t Kapiteintje, onze vaste stek na de Zomerhit, ik moet eerst nog door naar Zaffelare, voor een dj-set. En dan rij ik nadien terug naar zee. We moéten vieren! Morgen weet ik hier niks meer van (lacht).” Dat ze deze ochtend al om 10 uur bij Radio 2 moeten zijn? “Zorgen voor later!”, sprak Niels vastberaden - zijn teller staat bij deze op vier Zomerhits. “Nu gaan we genieten!”

Klinken op die welverdiende overwinning me dunkt. “We hebben hier echt heel hard voor gewerkt. Superfier zijn we dat ons werk nu bekroond wordt met de Zomerhit”, zegt Niels. “Ik denk dat er ergens ook een druk van onze schouders valt. Als je overal genoemd wordt als topfavoriet, ben je achteraf blij dat het toch écht gelukt is. Want het was toch echt een heel straf jaar, met straffe artiesten”, gaat hij verder. “Onze schrik, zelfs al hebben we veel fans die ons graag zien, was toch wel dat de mensen in een soort van slaapmodus zouden geraken omdat ze dachten van ‘het zal wel goedkomen met die twee, ook zonder onze stem’. Maar dat hebben ze duidelijk niet gedaan en dat doet heel veel deugd.”

De bekroning kan trouwens op geen schoner moment komen. Net nu de teugels weer losgaan, klinken woorden als ‘alles wordt weer goed net zoals vroeger’ beter dan ooit. Dat ‘De Wereld Draait Voor Jou’ naast Zomerhit dus ook weleens hét anthem van dit najaar kan worden, staat buiten kijf. “We voelen toch letterlijk dat de wereld weer een klein beetje opengaat. De eerste festivals zonder mondmaskers, we zijn weer vertrokken”, aldus Niels. “Laat ons hopen dat we onze Zomerhit écht kunnen vieren in onze Sportpaleizen dit najaar.” Regi staat er op 30 oktober, Niels staat op 26, 27 en 28 november. “Da’s gesproken, Niels! Denk er wel aan dat mijn drankenrider heel uitgebreid zal zijn, hé (lacht).”

