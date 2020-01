Nu Marco Borsato met burn-out kampt: ook deze bekende Vlamingen en Nederlanders drukten even de pauzeknop in SDE

09 januari 2020

16u11 1 Showbizz Marco Borsato (53) heeft bekendgemaakt dat hij met een burn-out kampt en daardoor voor onbepaalde tijd van het openbare toneel zal verdwijnen. Maar hij is niet de enige bekende Nederlander of Vlaming die ermee te maken kreeg.

Willem De Bruin

Nederlander Willem De Bruin is beter gekend onder de naam Willy, en als de ene helft van het voormalige rapduo The Opposites (‘Broodje Bakpao’). Toen The Opposites er in 2014 mee ophielden, kwam dat hard aan bij Willem. “Twan (Van Steenhoven, de andere rapper, red.) gaf aan dat hij niet meer lekker in zijn vel zat, hij kon er zijn ei niet meer in kwijt. De manier waarop het ging, was misschien een beetje zwaar voor mij”, vertelde Willem, die wél nog verder wilde. “Ik werd onverwachts vader, dit stopte, mijn aandacht ging nog uit naar dit leven, maar eigenlijk vroeg mijn leven een heel andere focus.” Een zware tijd brak aan, waarin het zo slecht met Willem ging dat hij zich aanmeldde bij de crisisdienst, zelfmoordgedachten had en medicatie kreeg. “Ik had niet door dat wat ik toen deed (in zijn tijd bij The Opposites, red.), nodig had om voor mezelf te bewijzen wie ik was. Of wie ik dacht te zijn. En toen dat in één keer wegviel, was ik niet meer diegene.” Hij verwerkte zijn moeilijke periode in zijn solo-album ‘Man in Nood’.

Dagný Rós

Tv-kok Dagný Rós had in 2017 te maken met een burn-out. “De combinatie van een drukke job, schoolgaande kinderen én gezond koken is niet evident”, vertelde ze in TV Familie. “Ik kon niet meer rechtstaan en naar de koelkast stappen. De hele tijd lag ik languit in de zetel. Heel vreemd voor iemand met zoveel energie, maar ik kon niet anders dan gas terugnemen.” Gelukkig gaat het ondertussen al een pak beter met de tv-kok. “Maar helemaal ben ik er nog niet, hoor. Sinds kort kan ik wel al terug volledige dagen werken, maar intensief sporten lukt nog niet. Ik heb ook klierkoorts gehad, en die zit nog altijd wat in m’n lijf, zie je.”

Anouk

Je zou het op het eerste gezicht misschien niet zeggen, maar ook de Nederlandse zangeres Anouk kampt met depressieve perioden. Aan Metro vertelde ze dat ze wel eens aan zelfmoord dacht: “Jawel, it crossed my mind. Lang geleden, dat wel. Sinds ik kinderen heb niet meer. Ik heb echt nog wel mijn donkere dagen, maar nee… Daarvoor heb ik er wel aan gedacht. Als ik geen kinderen had gehad, was ik er allang niet meer geweest. Ik vond mijn leven helemaal niet leuk. Depressies, druk van buitenaf, noem maar op.”

Eva Daeleman

In 2015 ging het licht uit bij radiopresentatrice Eva Daeleman. Een burn-out. “Mijn lijf protesteerde en mijn hoofd nog meer. Twee weken rusten en het zal wel beter gaan. En dat geloofde ik toen écht", vertelde ze toen. Maar niets bleek minder waar. “Als ge maar lang genoeg uw lucifer bij dat lontje houdt, dan gaat het zeker nog effe branden. Want ik zou me toch niet zomaar laten vloeren? Keuzes maken, dat wel. Ik skipte even de radio en zou wel gewoon promo voor mijn boek voeren. En dus signeerde ik mijn boekenbaby onder die felwitte TL-lampen op de Boekenbeurs. Maar in de plaats van mijn batterij te voeden, gebeurde het omgekeerde. Om dan ’s avonds als een hoopje ellende met poepchauffage op maximum naar huis te rijden. Of me naar huis te laten rijden in het beste geval. En hoe hard ik ook probeer, dat lontje gaat niet meer branden. De batterij is platter dan plat. Ik kies even voor mezelf.” De presentatrice keerde trouwens niet meer terug naar de radio, maar is nu zelfstandig bewustzijncoach.

Jan Smit

Zelf houdt hij het op een keelontsteking, maar volgens collega Gerard Joling kampt de Nederlandse zanger Jan Smith wel degelijk met een burn-out. “Ik denk niet dat het alleen stemproblemen zijn, ik denk dat Jan gewoon een vette burn-out heeft”, liet hij optekenen. “Want een keelonsteking zoals hij dat in het Latijns omschreven heeft, dat klinkt heel leuk, maar dat is gewoon een keelontsteking. Met een week penicilline ben je daar wel vanaf. Ik denk dat Jan gewoon even gas terug moet nemen. Ik heb het zelf tien jaar geleden ook gehad. Het is soms net een speeltuin waar je inzit. Alles is leuk, en dan is het lastig om keuzes te maken.”

Slongs

In 2016 hakte een burn-out stevig in op zangeres Slongs. “Het is voor mij allemaal heel snel gegaan na ‘Lacht nor mij’”, vertelde de zangeres. “Er waren televisieprogramma’s, radioprogramma’s ... Dat was natuurlijk allemaal heel leuk, dus je wil geen neen zeggen en je pakt alles aan. Maar de pleaser-mentaliteit in mij was er ook. Ik wilde iedereen pleasen, ook online, en dat maakte dat ik heel de tijd Slongs was en er geen tijd meer was voor Charissa. Ik zag mijn familie en vrienden niet meer, ik nam geen vrije tijd meer, ik moest afzeggen voor elk feestje dat er was. Ik was mezelf helemaal voorbij gelopen. Letterlijk en figuurlijk. Na die drukke periode ben ik op reis geweest en ik merkte daar, toen ik terug alleen was, dat ik me niet goed voelde. Dat ik bang was voor iets dat er niet was. Toen ben ik in een diepe put gevallen. Ik kreeg paniekaanvallen, van de ene dag op de andere. Eigenlijk is dat een dankbaar gegeven, want dat zijn je lichaam en je geest die zeggen dat het even genoeg geweest is, want anders blijf je doorgaan. Ik ben er dus dankbaar voor dat het gebeurd is, maar ik zou het niemand toewensen.”

Huub Stapel

De Nederlandse acteur Huub Stapel is een echte workaholic en dat resulteerde enkele jaren geleden in een fikse burn-out. Huilen uit het niets, lappen tekst - nogal essentieel voor een acteur - vergeten, rode vlekken waartegen smeersels niet helpen. Deze zomer moest hij weer oppassen, vertelde hij aan het AD: “Zodra ik wakker lig, heb ik een probleem. Dat weet ik maar al te goed uit het verleden. Dan moet ik oppassen.” Na zijn burn-out heeft hij beter ‘nee’ leren zeggen. En nog een voordeel: acteren is makkelijker geworden. “Mijn emoties liggen nu nogal aan de oppervlakte. Zeg tegen mij dat ik moet huilen en ik huil, zeg tegen mij dat ik moet lachen en ik lach”, vertelde hij in een interview.

Fred van Leer

Ook de Nederlandse stylist Fred van Leer, bekend van ‘Say Yes To The Dress Benelux’, kampte al verschillende keren met een burn-out. “Toen ik dertig was, had ik ook een burn-out. En heb ik daarvan geleerd? Nee, kennelijk niet, want ik zit er weer in", vertelde hij in 2018. “Helemaal niets doen werkt niet. Dat heb ik geprobeerd, maar toen werd ik ook nog eens heel depressief. Dat is niet een hele goede combinatie.” De stylist weet naar eigen zeggen wel hoe hij om moet gaan met zijn sluimerende burn-out. “Ik sport elke dag. Dan zeggen mensen weer dat dat niet goed is, maar voor mij werkt het. En gezond eten. Iets minder in alcohol, maar dat lukt niet altijd. Het is vallen en opstaan, ik sta nu meer op dan dat ik val.”

Erika Van Tielen

In 2013 verliet Erika Van Tielen de VRT. De reden? Een beginnende burn-out. “Ik ben net dertig geworden, dus ik dacht eerst dat het daaraan lag. Dat tram 3 ervoor zorgde dat ik plots aan alles begon te twijfelen, zelfs of ik wel enig talent had. Maar na een paar maanden bezinning besef ik dat er meer aan de hand was. Pas nu ik er bovenop ben, besef ik hoe diep ik heb gezeten. Ik heb zelfs even getwijfeld om professionele hulp te zoeken. Ik voelde me zo klein. Door uit de ratrace te stappen, heb ik mezelf net op tijd beschermd tegen de gevreesde burn-out weet ik nu. Het was vijf voor twaalf”, aldus Van Tielen in De Morgen.

Sam De Bruyn

Ook Sam De Bruyn kreeg met een burn-out te maken. “Ik heb op een bepaald moment in mijn leven heel erg diep gezeten en dat bleek een burn-out te zijn”, vertelde hij vorig jaar. “Ik deed gewoon teveel. Ik wilde niemand teleurstellen en daarom zei ik op alles ‘ja’.” Sam zat op een bepaald moment zelfs zo diep dat hij er ook fysiek aan onderdoor ging. “Ik geraakte de trap bij mij thuis niet meer op om naar mijn slaapkamer te gaan. Dat was het moment waarop ik wist dat het teveel was. Ik heb toen huilend naar mijn manager gebeld om te vragen wat we moesten doen.” De presentator zocht daarna manieren om zijn figuurlijke batterij opnieuw op te laden en hem opnieuw energie te geven: “Ik ben dan een reisblog begonnen voor mezelf als therapie. Daarna is de media daarop gesprongen en plots had ik duizenden bezoekers en dat is niet meer geminderd. Dat geeft een heel goed gevoel natuurlijk.”