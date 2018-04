Nu maakt ook Steven Spielberg een superheldenfilm TC

18 april 2018

11u18 0 Showbizz Topregisseur Steven Spielberg (71) waagt zich ook in het superhelden-universum. DC Comics maakte bekend dat Spielberg een film draait over (de bijna vergeten) stripheld Blackhawk.

Steven Spielberg gaat de concurrentie aan met Marvel en zijn Avengers. De ervaren regisseur tekende zopas een contract bij DC Comics (bekend van 'Superman', 'Batman' en 'Wonder Woman') om een film te draaien over een personage dat nooit eerder in Hollywood opdook: Blackhawk. Die was als stripfiguur vooral in de jaren '40 haast net zo populair als Superman. Daarna deemsterde hij een beetje weg. Maar nu meent DC Comics dat Blackhawk, met de hulp van Spielberg, een hit kan worden in de cinema.

Andere projecten

De fans van Blackhawk (als er nog een paar overblijven, tenminste) zullen wel nog even geduld moeten oefenen. Steven maakte bekend dat hij eerst twee andere filmprojecten wil afwerken. Met name de vijfde 'Indiana Jones'-film en een remake van de klassieke musical 'West Side Story'. Het woord 'pensioen' staat duidelijk niet in zijn woordenboek!