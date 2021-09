Nu Ilse De Meulemeester en Kedist Deltour in opspraak komen: de vloek van het Miss België-kroontje slaat weer toe

Muziek Gert & James vervoegen affiche, 28.000 liter bier staat koud: Moose Bar XXL is er klaar voor

23 september Zoon Viktor was al van de partij, in dj-duo met Kobe Ilsen, en nu vervoegt vaderlief Gert Verhulst òòk de affiche met James Cooke. Zij, De Romeo’s, Get Ready: dat er potverdorie stevig gefeest zal worden op de Moose Bar XXL dit weekend in 't Sportpaleis. In de frigo staat al 28.000 liter bier koud, en van de 20.000 tickets zijn er nog slechts enkele beschikbaar. Win er hieronder vijf!