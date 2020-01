Nu iedereen de succesformule achter zijn 500-koppig koor kon lezen: "Iederéén wil zingen met Bart Peeters" Redactie

00u00 0 Showbizz De twintig geplande shows mogen er honderd worden en zelfs met een duizendkoppig koor. Nadat de succesformule achter het zingende ensemble van Hans Primusz bij de Bart Peeters-concerten in deze krant werd uitgelegd, loopt het opnieuw storm voor de inschrijvingen. "We zochten 500 zangers en kregen er nu meer dan 1.000."

Vijf opleidingsdagen door geschoolde stemmen met als kers op de taart enkele onvergetelijke avonden in de Lotto Arena ter ondersteuning van Bart Peeters. Dat vooruitzicht blijkt nu plots de droom van héél wat Vlamingen. Ondanks de kost. "Jullie schreven 'Koorleden betalen 300 euro om met Bart Peeters te zingen' en maakten ook de rekening", aldus Primusz. "Maar buitenstaanders weten niet wat het project exact inhoudt. Elk koorlid heeft een professionele workshop van vijf opleidingsdagen gevolgd, gegeven door professionele coaches. Iedereen werd naar hetzelfde, hoge niveau getild, ongeacht hun voorkennis of ervaring. Voor die scholing betaalden ze elk 300 euro. Als er dan ook de berekening wordt gemaakt van 500 koorleden maal telkens 300 euro, lokt dat verkeerde reacties uit." Al lijkt dat bedrag de fans helemaal niet te deren. Het maximumaantal leden is intussen vlotjes bereikt, maar gisteren stroomden opnieuw honderden aanvragen binnen. Primusz bedacht zelfs een heel nieuw inschrijvingssysteem voor deze reeks. "We hadden vooraf een nieuw systeem gelanceerd om de inschrijvingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Eigenlijk een beetje zoals dat van Tomorrowland, waarbij je in een virtuele wachtrij terechtkomt. Op een gegeven moment waren er 700 wachtenden."