Nu geheim pact van Kürt Rogiers en Aaron Blommaert uitlekte, zijn er plannen om samen te stoppen met ‘Familie’?

Showbits‘Familie’-fans zitten deze week opnieuw op hun puntje van hun stoel, want na twee maanden zomerstop is dan eindelijk het nieuwe seizoen gestart. En hoe. Eén van de hamvragen waar de kijkers - gelukkig - meteen antwoord op kregen was: overleven Lars en Cédric de attack van de sluwe Elena? Het antwoord is: ja. Kürt Rogiers (52) blijft dus van de partij. Showbits-reporter Jarne trok naar de set van de VTM-soap, en vraagt hem de kleren van het lijf over het nieuwe seizoen. Bekijk het in een nieuwe Showbits.