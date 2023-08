Nu geheim pact van Kürt Rogiers en Aaron Blommaert uitlekte, zijn er echt plannen om samen te stoppen met ‘Familie’?

TV “Ik heb hem bedrogen”: relatie van ‘Disneykop­pel' Alicia en Niels uit ‘B&B zoekt lief’ alweer voorbij

‘B&B Zoekt Lief’ eindigde met drie koppels, maar enkel Sandra en Tim zijn negen maanden na de opnamen nog bij elkaar. Niemand had verwacht dat bij de zo verliefde Alicia (26) en Niels (33) de liefdesvlam in Portugal zou uitdoven. In ‘Dag Allemaal’ geven de twee tekst en uitleg over de reden van de breuk en de rol die een andere man daarin speelde. “Ik had mijn buikgevoel moeten volgen.”