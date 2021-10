Nu erfgenamen Michael Jackson eisen dat StuBru-programma van naam verandert: mag dat zomaar?

ShowbizzOp Studio Brussel loopt al drie seizoenen lang het programma ‘King of Pop’, een muzikale quiz die gepresenteerd wordt door Stijn Van de Voorde (44). Toch zou het best kunnen dat het programma binnenkort van naam verandert, op vraag van de erfgenamen van Michael Jackson. Marie-Christine Janssens, professor Auteursrecht aan de KU Leuven, legt bij HLN LIVE uit wat er precies aan de hand is. “Je moet niet origineel zijn, maar wel de eerste die die exclusiviteit vraagt.”

Vorige week kreeg Stijn Van de Voorde een brief in de bus van het bedrijf dat de nalatenschap van zanger Michael Jackson beheert. “Ondertekend door een heleboel advocaten", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Daarin staat dat we die naam niet zomaar mogen gebruiken. Wij wisten niet eens dat King of Pop een beschermd merk was. Op zich cool dat die mensen weten dat wij bestaan, maar wel lullig dat ze zich daarover druk maken.”

Michael Jackson en Stijn Van de Voorde

De naam “King of Pop” is geregistreerd door Triumph International Inc, een bedrijf uit Californië dat de merchandising van Michael Jacksons erfgenamen - zijn moeder Katherine en drie kinderen - beheert, zo schrijft Het Nieuwsblad maandag. De CEO van dat bedrijf is John Branca, die lange tijd advocaat was van Michael Jackson en die door de popster was aangeduid als uitvoerder van zijn testament. De juridische dienst van de openbare omroep is nu bezig met de kwestie, meldt de VRT. De kans is in ieder geval groot dat het radioprogramma toch van naam zal veranderen. “‘King of Pop’ is een heel goedkoop programma: ik maak dat helemaal zelf. Ik stel de vragen op, kies de muziek en presenteer”, zegt Van de Voorde. “Het zou stom zijn als we daar nu geld voor moeten betalen. Daar is geen budget voor. Dan liever een nieuwe naam.”

Merkenrecht

Marie-Christine Janssens, professor Auteursrecht aan de KU Leuven, nuanceert dat het in dit geval niet om auteursrecht gaat: “Het gaat hier om merkenrecht”, klinkt het bij HLN Live. “Die foundation die de rechten van Michael Jackson verdedigt, heeft een merkregistratie genomen op het woord ‘King of Pop’ en het logo. En ook heel belangrijk: die geldt ook in de Europese Unie.” Het merkenrecht op ‘King of Pop' is bovendien erg uitgebreid. “Ik ben dat even gaan bekijken, en dat is vrij veel. Het gaat dus niet alleen om entertainment services, video- of televisie-uitzendingen - heel belangrijk voor onze VRT - maar ook om het hele gamma daarnaast: merchandising, kleding, wijn ... Noem maar op. Dat wil dus zeggen dat niemand ‘King of Pop' mag gebruiken voor die goederen. En in de praktijk hebben ze bijna alles geregistreerd: er blijft dus niet veel over.”

“Je kan in het merkenrecht alles registreren: eigenlijk is er geen limiet op”, vervolgt de professor. “Maar van zodra je kan aantonen dat er een link mogelijk is tussen het woord dat je vraagt en bepaalde goederen of diensten - iedereen maakt hier meteen de link met Michael Jackson - dan kan je het recht krijgen. Je moet niet origineel zijn, maar wel de eerste die die exclusiviteit vraagt.”

Is betaling mogelijk?

Of Studio Brussel er met een betaling vanaf komt, is twijfelachtig, vindt professor Janssens. “De vraag is óf ze mogen betalen. Ze zijn aangeschreven, en ik vermoed dat die advocaten hebben gevraagd om te stoppen. Het zou kunnen dat ze toestemming mogen vragen - eventueel tegen een betaling -, maar veel merkhouders staan dat niet toe omdat ze een sterk merk willen krijgen, wat ze niet doen door veel derden toestemming te geven.”

