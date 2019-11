Nu de Planckaerts een comeback maken: zo ziet hun leven er nu uit TDS SDE

21 november 2019

13u00

Bron: Eigen berichtgeving, Story 0 Showbizz Uit het oog betekent niet uit het hart. Zeker niet nu Eddy Planckaert gisteren zijn zestigste verjaardag vierde én het exact 15 jaar geleden is dat hun populaire realityreeks 'D e Planckaerts' voor het eerst werd uitgezonden. De ideale gelegenheid om na te gaan hoe het vandaag met de familie gaat. Het leven zoals je het niet meer ziet op tv: d e Planckaerts.

Even terugspoelen: in 'De Planckaerts' kreeg de kijker twaalf seizoenen lang het wel en wee van de familie Planckaert te zien. De soap ging van start bij het faillissement van het bedrijf van Eddy (61) en zijn vrouw Christa (62), waarop zij een meer sobere levensstijl opzochten te midden van de Ardense bossen. Het gezin vond onderkomen op 'hun' Planckaert-berg te Lesterny, in de provincie Luxemburg.

Ze openden er na maanden renoveren de deuren van hun eigen chambre d'hôtes, om geld te verdienen. Al benadrukte de familie dat ze toch vooral "leefden van de liefde". Die was er alvast in overvloed: de kijkers kregen week na week te zien hoe Eddy en Christa, zoon Francesco en zijn vriendin Magali, dochter Stephanie en wederhelft Christopher, en Junior Planckaert elkaar door dik en dun steunden.

Hoe zit dat vandaag?

Anno 2018 was de situatie zo heel niet anders, vertelde Stephanie (30) ons. "We werken allemaal nog samen, en wonen en leven nog altijd zeer dicht bij elkaar. We zien elkaar iedere dag. Ik mag dus voor heel de familie spreken als ik zeg dat het heel goed gaat met ons", lachte ze. Intussen zijn de meeste leden van de familie wel vertrokken van hun berg. "Enkel mijn ouders en Junior wonen daar nog. Francesco en ik zijn een aantal jaren geleden met onze gezinnen verhuisd naar een nabijgelegen dorpje", legde Stephanie uit. "Daar runnen we nu een tweede chambres d'hôtes, en hebben we chalets die je kan boeken als vakantiewoningen. In capaciteit zijn we zowat verdubbeld. En er staan later dit jaar nog veel meer grootse plannen op til voor onze zaak".

Het zijn de vrouwen van de familie die de verblijven runnen. Ondertussen besturen de mannen hun eigen bedrijf in bouwen en verbouwingen. "Ja, iedereen heeft zijn handen meer dan vol", lacht Stephanie. "We zijn dan ook allemaal groot geworden. We zijn altijd blijven groeien en vooruitgaan. De reeks op tv is begonnen toen ik twaalf jaar oud was. Ik ging nog naar school, dus mijn leven van nu kan je niet vergelijken met dat van toen. Intussen zijn we allemaal volwassen".

De taken zijn in ieder geval goed verdeeld, klonk het een paar maanden geleden in Story. “Eddy en Francesco zorgden voor de meeste renovatiewerken, Magali en ik staan in voor de boekingen en het eten voor onze gasten. Eigenlijk delegeren wij wat de rest van de familie moet doen. Tot nu toe luistert iedereen goed”, lachte Stephanie. Al heeft de familie het behoorlijk druk: “Met alleen de B&B zouden we het niet redden. Daarom organiseren we bijvoorbeeld ook teambuildings en is er ook nog het parketbedrijf. We investeren liever in onze firma dan in luxezaken zoals een dure wagen of villa, dat is gewoon onze manier van leven. We werken aan onze toekomst en die van onze kinderen. We zijn allemaal harde werkers.”

Zes kleinkinderen

Ook de kleinkinderen worden steeds groter. Stephanie was tienermama ten tijde van de reeks, en intussen hebben zij en Christopher (33) drie kinderen: Iluna (14), Mageno (11) en Elara (4). Ook haar broer Francesco (37) en Magali (34) kregen er drie: Devon (13), Noa (11) en Yukka (9). "De kinderen groeien allemaal samen op, dus er is altijd veel leven in de brouwerij. Het zijn neefjes en nichtjes, maar in realiteit zijn ze eerder als broers en zussen. Ze zitten ook allemaal samen op school. Buiten de oudste dan, want zij zit al in het middelbaar", klinkt het. "En ze hangen ook enorm aan hun grootouders, want ze zien Eddy en Christa natuurlijk zeer vaak. Iedereen kan bij iedereen terecht. Dat is bij ons vanzelfsprekend."

Even geen vriendin voor Junior

En dan was er nog Junior Planckaert (27) , de jongste zoon van Eddy en Christa. Hij viel op in de reeks omdat hij meer niet naar school leek te gaan dan wel. Tegenwoordig helpt hij in het familiebedrijf: schrijnwerk, graafwerken, koken ... Junior doet het allemaal. In de liefde is het tegenwoordig echter wat stiller. Junior was zeven jaar samen met Shirley, maar die relatie liep in 2018 op de klippen. "Ze zijn bijna een jaar geleden uit elkaar gegaan", vertelde Stephanie een tijdje terug. "Maar Junior heeft intussen een nieuwe vriendin. Hij heeft nog heel veel vrijheid en heeft nog geen kinderen. Met zijn nieuwe vriendin gaat het allemaal zeer snel, dus dat ziet er veelbelovend uit. Zolang Junior gelukkig is, zijn wij dat ook". Maar ook met Zoë bleef het niet duren. “Ik ben te snel in een nieuw avontuur gedoken. Het was nog maar twee maanden uit met Shirley en ik was onze breuk volop aan het verwerken. Ik was nog niet klaar voor een nieuwe relatie", vertelde Junior aan Dag Allemaal. Hij maakte ook het voornemen om nu een tijdje vrijgezel te blijven: “Ik heb weleens een avontuurtje maar niet vaak, hoor. Ik leer nu vooral mezelf beter kennen. En ik heb veel tijd voor mijn nieuwe passie: drummen.”

Nog eens op tv?

Wat zouden de Planckaerts trouwens zeggen moest VTM hen opbellen voor een nieuwe reeks op tv? Een jaar geleden kon Stephanie daar geen eenduidig antwoord op geven. "Daar zou een lange familieraad aan de pas komen", klonk het toen. “We zitten met alle kinderen, die ook allemaal een eigen mening hebben. En zo'n reeks heeft natuurlijk een grote impact op je leven. Al mijn tienerjaren zijn op tv gepasseerd, en als ik naar Vlaanderen ga zijn er nog altijd mensen die me herkennen en aanspreken. Over een nieuwe reeks zou dus eerst eens serieus gebabbeld moeten worden."

Het lijkt erop dat er dan toch een goed gesprek is geweest met Eén, want de openbare omroep zendt in het najaar van 2020 ‘Château Planckaert' uit. De hele familie verzamelt in Frankrijk om van een verwaarloosd kasteel een mooie chambre d’hôte te maken.