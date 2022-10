Nu de gezondheid van Nicole achteruit gaat: “We dromen nog van reizen, maar lang mogen we niet meer wachten”

ShowbitsIn Theater Elckerlyc in Antwerpen gaat ‘Het Spook van de Operette’ in première. Met in één van de hoofdrollen Hugo, de ene helft van het liefste showbizzkoppel van Vlaanderen: Nicole en Hugo. Het zijn zware tijden voor hen, nu Nicole opnieuw ziek is. Ze lijdt aan Alzheimer en herstelt van kanker. Maar de twee zijn onafscheidelijk en dus is Nicole ook bij elke repetitie present. Het is op zo’n moment dat Jarne het koppel kan strikken voor een mooi gesprek. “Nicole mag niet meer alleen thuis blijven. Ik zou anders te ongerust zijn. Maar we zijn dat ook zo gewoon, we zijn tenslotte al 50 jaar samen”, vertelt Hugo. Over de wensen die nog op hun bucketlist staan, vertellen ze in een nieuwe Showbits.