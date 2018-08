Nu dat weer: slechts vier van de vijf Spice Girls gaan op tournee DBJ

28 augustus 2018

08u33

Bron: The Sun 0 Showbizz Al het hele jaar gaat het gerucht dat de Spice Girls opnieuw op tournee gaan. Volgens het meest recente nieuws zou Victoria 'Posh Spice' Beckham nu niet meer meegaan.

Ondanks het feit dat Crazy Spice Mel B zich onlangs opnieuw liet opnemen in een afkickkliniek, zou ook zij wel mee vetrekken op tournee. Het zou Victoria Beckham zijn die thuis blijft, meldt The Sun. Mel B., Mel C, Emma Bunton, and Geri Halliwell zouden de dertiendelige tournee door het Verenigd Koninkrijk dus met zijn vieren voor hun rekening nemen. Of dat zo anders zou klinken dan met vijf, valt te betwijfelen, want Victoria Beckham liet zich onlangs ontvallen dat haar microfoon vaak niet eens aan stond tijdens de shows.

Het nieuws komt er een maand nadat bekend raakte dat alle Spice Girls een contract voor de tour hadden getekend. "We zijn nog dingen aan het uitzoeken, maar we hebben alle vijf getekend bij Simon (Fulier, hun manager, nvdr.)", vertelde Mel B in juli in de Britse talkshow Loose Women. "Ik ga nog niet zeggen wat er precies gaat gebeuren en wanneer, maar het is erg spannend allemaal", aldus de 42-jarige Melanie Brown. Een tour zit wat haar betreft zeker in de planning. "Misschien gaan we binnenkort al. Ik heb altijd gezegd dat we weer zouden gaan toeren.'' De dames zouden elk 10 miljoen pond (13 miljoen euro) opstrijken voor de concertreeks.