Nu dat weer! Kritiek op 'te veel diversiteit' bij Grammy-nominaties editors

16u46 0 epa Jay-Z kreeg acht nominaties! Showbizz Jay-Z, Bruno Mars en Kendrick Lamar hebben de meeste nominaties. De organisatie kreeg een pluim, want nooit eerder werden zoveel artiesten van verschillende etnische afkomst genomineerd.

De nominaties voor de Grammy Awards 2018 zijn bekend. Mogelijke grote slokoppen worden rapper Jay-Z (met 8 nominaties) en zijn collega's Kendrick Lamar en Bruno Mars die ook verschillende nominaties in de wacht sleepten. Het hele lijstje met mogelijke Grammywinnaars kreeg ook meteen felicitaties. 'In het verleden was de diversiteit bij de genomineerden vaak ver te zoeken', klinkt het in de States. 'Maar nu valt op dat veel artiesten van verschillende afkomst zijn. Een goeie evolutie', klinkt het. Al zijn er ook kritische geluiden. Bij het magazine Variety merkte men op dat er in de belangrijkste categorieën één type artiest ontbreekt. 'Er zijn bijzonder weinig blanke mannen genomineerd', klinkt het. 'Zijn die het muziek maken verleerd, dan?' En zo is het ook nooit goed, natuurlijk. Al valt het wel op. Géén nominaties voor pakweg Harry Styles en 'slechts' twee voor Ed Sheeran. Eveneens opvallend: ook Taylor Swift zal geen prijs winnen voor haar veelbesproken album 'Reputation'.

Matt Sayles/Invision/AP Bruno Mars kan meermaals in de prijzen vallen.

Getty Images Ook Kendrick Lamar werd meermaals genomineerd.