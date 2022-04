Nu Chris Rock de kaartverkoop voor zijn nieuwe show ziet stijgen: dit zijn 6 van de beste comedyshows voor het weekend

TVChris Rock (57) trad woensdag voor het eerst sinds de Oscaruitreiking van afgelopen zondag op, waar hij een klap kreeg van acteur Will Smith. De komiek kreeg in Boston een staande ovatie van de bezoekers van zijn comedyshow. Volgens TickPick, een van de grootste kaartverkopers in de VS, werden er na het Oscarincident bovendien ook meer kaarten verkocht voor Rocks show dan in de hele maand ervoor. De nieuwe show van Chris Rock is helaas nog niet bij ons te zien. Als gevolg gingen wij op zoek naar zes meer dan waardige alternatieven die je dit weekend al kan bekijken.

1. Chris Rock - ‘Total Blackout: The Tamborine Extended Cut’ (2018) - Netflix

In deze extra lange versie van zijn comedyspecial uit 2018 heeft Chris Rock het in scherpe bewoordingen over het vaderschap, ontrouw en de Amerikaanse politiek. De 57-jarige komiek kreeg eerder deze week een rake klap van Will Smith (53) tijdens de Oscars. Zelf is hij nog “even aan het bekomen van wat er allemaal gebeurd is", maar het effect op zijn huidige comedyshows blijkt alvast positief te zijn.

Bekijk ‘Chris Rock - ‘Total Blackout: The Tamborine Extended Cut’ nu op Netflix.

2. Alex Agnew - Unfinished Business (2016) - Streamz

Na twaalf jaar non-stop toeren als komiek besliste Alex Agnew in 2013 een sabbatical in te lassen, om met z’n hardrockband Diablo Blvd te gaan toeren. Na een pauze van drie jaar keerde Agnew in 2016 terug als ‘The King of Comedy’ met een gloednieuwe show, inclusief toepasselijke titel, ‘Unfinished Business’.

3. ‘Comedy Club’ (2021) - Prime Video

In ‘Comedy Club’ delen comedians Arjen Lubach, Guido Weijers, Ronald Goedemondt, Henry van Loon, Jandino en Roué Verveer hun meest humoristische, gekke en grappige kijk op mens en maatschappij vanuit hun favoriete theaters in Nederland. Het eerste seizoen van de reeks telt zes afleveringen. In elke aflevering komt er een andere komiek aan bod. In episode één is het de beurt aan Arjen Lubach. Vanuit de stadsschouwburg van Groningen vertelt de komiek over een mysterieus ongeluk. Daarnaast geeft hij ook een antwoord op volgende vraag: wat hebben Nederlands columnist Sywert van Lienden en een Roemeense hondenbezitter gemeen?

Bekijk ‘Comedy Club’ nu op Prime Video.

4. Xander De Rycke - Uitgerust & Immuun (2021) - Streamz

In zijn stand-upshow ‘Uitgerust & Immuun’ bundelt Xander De Rycke al zijn avonturen en bedenkingen over de lockdowns die ons land gekend heeft. “De show die niet had mogen bestaan, in een jaar dat er helemaal anders had moeten uitzien”, aldus De Rycke. De show, opgenomen in het OLT Rivierenhof in Antwerpen, is voortaan exclusief te zien op Streamz. In het verleden was ‘Uitgerust & Immuun’ ook al enkele keren live te zien. In de zomer van 2020 werd de show succesvol gespeeld op de zomerbar van Rock Werchter.

5. ‘Kevin Hart - Irresponsible’ (2019) - Netflix

Vader van vier en twee keer getrouwd. De Amerikaanse Kevin Hart laat zien dat het niet makkelijk is om hem te zijn. Zijn special ‘Irresponsible’ is namelijk geïnspireerd op zijn eigen misstappen. Hart is bovendien geen onbekende naam in het wereldje. In het verleden werd de komiek al genomineerd voor verschillende awards. In 2005 maakte hij op de BET Comedy Awards bijvoorbeeld kans op de Platinum Mic Viewers Choice Award. Voor zijn rol in de film ‘Laugh at My Pain’ (2011) won hij dan weer de prijs van beste acteur op de BET Awards.

Bekijk ‘Kevin Hart - Irresponsible’ nu op Netflix.

6. ‘Jimmy O. Yang - Good Deal’ (2020) - Prime Video

In zijn debuutspecial ‘Good Deal’ vertelt Jimmy O. Yang je alles over zijn kijk op Aziatische representatie, hoe hij Engels leerde spreken via rapvideo’s, daten met lange vrouwen en hoe hij zijn traditionele Chinese ouders teleurstelde door zijn dromen na te jagen. Jimmy O. Yang is een in Hong Kong geboren Amerikaanse acteur, stand-upcomedian en schrijver. Als acteur werd hij vooral bekend door zijn hoofdrol als Jian-Yang in de HBO-comedyserie ‘Silicon Valley’. Daarnaast speelde hij ook de rol van Dr. Chan Kaifang in de Netflix-comedyserie ‘Space Force’ en vertolkte hij het personage Josh Lin in de romantische Netflix-komedie ‘Love Hard’.

Bekijk ‘Jimmy O. Yang - Good Deal‘ nu op Prime Video.

