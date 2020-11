NRJ-dj Nasrien Cnops toont nieuwe vriend: “We zijn al bijna een jaar samen”

De twee hebben sinds december vorig jaar geen dag zonder elkaar doorgebracht. “Toen we in lockdown gingen in maart zijn we eigenlijk gaan samenwonen. Dan wisten we meteen of het zou werken of niet. En dat is ongelofelijk meegevallen. We zitten echt op dezelfde lijn. Hij maakt me enorm gelukkig en daarom zijn we al heel serieus met de toekomst bezig. Op een zekere leeftijd en met een bepaalde bagage moet je niet te lang wachten om je leven samen in handen te nemen.”