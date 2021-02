NRJ-dj Nasrien Cnops kondigt zwangerschap aan op Instagram: “En bij deze is het bevestigd, lockdownbaby’tjes zijn een ding”

ShowbizzNRJ-dj Nasrien Cnops (32) is zwanger, dat maakte de radiopresentatrice zelf bekend op Instagram. “In maanden, weken en dagen duurt het ons te lang. Seconden kunnen we wél vlot aftellen tot de dag ik een baby uit m’n buik pers”, klinkt het op sociale media.

Nasrien Cnops en haar vriend Gunther worden binnenkort mama en papa. De NRJ-dj kondigde namelijk zonet op Instagram aan dat ze in verwachting is. “In maanden, weken en dagen duurt het ons te lang. Seconden kunnen we wél vlot aftellen tot de dag ik een baby uit m’n buik pers. Op dit moment zijn het er ongeveer nog 12.844.900 en dadelijk alweer een pak minder. Eens het zover is, wordt het takenpakket van Jakke en Lou uitgebreid met het belikken, besnuffelen én bewaken van ons klein wonder. En bij deze is het bevestigd, lockdownbaby’tjes zijn een ding”, schrijft ze in het onderschrift bij de foto.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In februari 2019 was Nasrien al eens zwanger van haar ex-vriend, maar na elf weken kreeg de NRJ-dj helaas een miskraam. Na lang twijfelen vertelde ze hier in december vorig jaar voor het eerst over. “Ik heb getwijfeld om met dit nieuws naar buiten te komen”, vertelde ze destijds. “Enerzijds omdat ik het zelf nog niet helemaal heb verwerkt, en anderzijds omdat ik niet wil dat mensen denken: daar is ze weer. Eerst een depressie, nu een miskraam.”

Vijgenboom als herinnering

Veel tijd om te verwerken, was er op dat moment niet. Nasriens kindje moest ze snel mogelijk uit haar buik. Het verdict viel op een maandag. Twee dagen later kon ze naar het ziekenhuis voor een curettage. “Een absolute horror-ervaring”, vertelde Nasrien toen. Ook de momenten na de operatie verliepen moeizaam. “Ik kreeg naweeën en bloedingen toen ik wakker werd. Dat kwam er dan ook nog eens bij: dat fysieke aspect. Alsof het allemaal nog niet zwaar genoeg was. Op zo’n moment voel je je echt alleen. Geef me nog tien keer een depressie, maar nooit meer een miskraam alstublieft.”

De dag waarop Nasriens sterrenkindje normaal geboren zou worden, plantte ze een vijgenboom in haar tuin als herinnering. En die staat er nog steeds. “Ik denk er dagelijks aan. Voor altijd blijft Mario - zo heeft de beste vriend van Nasrien haar sterrenkindje genoemd - een deel van mijn verhaal. Ik sta er ook nog altijd van versteld hoe je iemand zo hard kan missen, die je eigenlijk nooit hebt gekend.”

Quote Tijdens mijn eerste date zei ik: ik ga geen twee jaar meer wachten met kinderen. Hij mocht gaan lopen, maar is toch gebleven. Nasrien Cnops

Intussen is Nasrien al meer dan een jaar gelukkig met haar nieuwe vriend en de NRJ-dj was vanaf het begin ook heel open over haar kinderwens. “Tijdens mijn eerste date zei ik: ik ga geen twee jaar meer wachten met kinderen. Hij mocht gaan lopen, maar is toch gebleven (lacht).” Ondertussen verwacht het koppel ook een kindje samen. Het geslacht van de baby is momenteel nog niet bekend, maar in de hashtags van haar Instagrampost geeft Nasrien wel prijs dat de bevalling voorzien is voor deze zomer.

LEES OOK: