Nouchine uit 'Big Brother' gaat trouwen: "Soulmates voor altijd!”

TV BINNENKIJ­KEN. In deze miljoenen­vil­la in Knokke wordt prompt de sloophamer bovenge­haald

In deze eigenlijk perfect afgewerkte, zo goed als nieuwe, moderne villa wordt de sloophamer bovengehaald. De nieuwe keuken, de gashaard,... alles moet eraan geloven. Strak en wit is namelijk niet meer in de mode in Knokke. De nieuwste trend mag wat warmer zijn, want het mag allemaal wat gezelliger. Dus… alles moet weg!