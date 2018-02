Notting Hill-actrice (53) plots overleden EDA

24 februari 2018

18u44 389 Showbizz Actrice Emma Chambers is vandaag op 53-jarige leeftijd onverwacht overleden. Volgens haar woordvoerder zou het gaan om een natuurlijke dood. De Britse ster, die bij ons vooral bekend raakte met haar rol in filmklassieker 'Notting Hill' speelde in de UK veel meer rollen bij elkaar. "Ze zal erg gemist worden", klinkt het.

De Britse ster was in haar thuisland vooral bekend van haar rol als Alice Tinker in de BBC-reeks 'The Vicar of Dibley', maar daarbuiten zullen de meesten haar wellicht herinneren als 'Honey Thacker' in Notting Hill. Daarbij speelde ze op weergaloze wijze de totaal verbijsterde zus van Will (Hugh Grant) en leverde ze één van de meest komische momenten uit de film af wanneer ze oog in oog kwam te staan met het beroemde personage van Julia Roberts.

Wat de precieze oorzaak is van haar overlijden is vooralsnog onduidelijk. Volgens een verklaring van haar agentschap zou Chambers wel aan een natuurlijke oorzaak overleden zijn.

Een schat aan personages

De verklaring stelt ook dat de actrice enorm gemist zal worden door familie, vrienden, collega's en fans. "Emma creëerde een schat aan personages en een immense hoeveelheid werk, ze bracht veel gelach en vreugde".

Emma speelde van 1994 tot 2007 de rol van Alice Tinker naast comedian Dawn French. In 1998 won Chambers de British Comedy Award voor beste actrice voor haar uitvoering.

Hugh Grant reageerde via Twitter op het nieuws alsook 'Top Gear'-presentator Jeremy Clarkson.

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news. Hugh Grant(@ HackedOffHugh) link

I'm sad about Emma Chambers. Knew her when she was a kid in Doncaster. She was very funny. Jeremy Clarkson(@ JeremyClarkson) link

Chambers laat haar echtgenoot, collega-acteur, Ian Dunn na met wie ze 27 jaar getrouwd was. Het koppel had geen kinderen.