Nostalgisch festival When We Were Young krijgt vanwege groot succes derde festivaldag

Een week geleden kondigde het gloednieuwe festival When We Were Young z'n line-up aan. Het festival zou plaatsvinden op zaterdag 22 oktober in Las Vegas. En het lijkt erop dat heel wat volk zit te wachten op de optredens van onder meer My Chemical Romance, Paramore en Avril Lavigne. De eerste festivaldag was op een mum van tijd uitverkocht. Intussen zijn er al twee extra dagen aangekondigd: op 23 oktober en zaterdag 29 oktober. De line-up blijft elke dag hetzelfde, laten de organisatoren weten.