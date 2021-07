“Nostalgie!”: tentoonstelling over Jacques Vermeire in Blankenberge

Wie wil onderduiken in de wereld van Jacques Vermeire, kan vanaf morgen terecht in de Belgium Pier in Blankenberge. Daar krijg je een volledig overzicht van z’n carrière: van DDT over de musicals bij K3, tot z’n verschillende zaalshows. Vermeire is de eerste Belgische komiek die z’n eigen expo krijgt en daar is hij zélf ook best van onder de indruk. “Ik ben daar zeer trots op", geeft Vermeire toe. “Toen ze me zeiden dat ik een tentoonstelling ging krijgen in Blankenberge, vond ik dat er wel wat over. ‘Is dat nu wel nodig?' Maar als je dat allemaal bekijkt, besef je wel wat je allemaal uitgestoken hebt."