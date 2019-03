Nostalgie! Herken jij alle referenties naar de jaren 90 uit deze aflevering van ‘Studio Tarara’? Redactie

12 maart 2019

21u50 0 Showbizz De fictiereeks ‘Studio Tarara’ speelt zich af tijdens de begindagen van VTM. De reeks van Emmy-winnaar Tim Van Aelst bulkt dus van de referenties naar de jaren 90. Herkende jij alle knipogen naar de tijd van toen?

JAMBERS

Thuis bij Ricky (Koen De Graeve) staat ‘Jambers’ op. Met als onderwerp Tienerhuwelijken en de woorden ‘Doen ze het? Waarom doen ze het? Zijn ze succesvol of zijn ze tot mislukken gedoemd?’. De legendarische reportagereeks van én met Paul Jambers startte in 1991 en zou lopen tot 1998.

NIRVANA

Ricky is depressief en verveelt zich. In één shot zie je hem helemaal onder water in zijn zwembad drijven. Een verwijzing naar de bekende hoes van Nevermind, het tweede album van Nirvana waarop de wereldhit ‘Smells Like Teen Spirit’ staat. Zanger Kurt Cobain zelf pleegde in 1994 zelfmoord.

CERA

Ricky heeft een sporttas met het logo van CERA, een grote bank die pas in 1998 samen met de Kredietbank opging in het grote KBC.

PRISMA WOORDENBOEKEN

Op het bureau van Ricky liggen Prisma woordenboeken. Lang voor Google Translate waren deze pockets voor veel mensen dé referentie om woorden te vertalen.

GASTON EN LEO

Ricky speelt een VHS cassette af met daarop Gaston en Leo in Hong Kong, één van de drie films van het legendarische duo. In 1993 stond het duo op het toppunt van hun succes met hun fel bekeken tv show. Maar in dat jaar overleed Leo Martin. Gaston Berghmans ging daarna solo verder.

OVERLIJDEN KONING BOUDEWIJN

Opnameleider Glenn (Jonas Vermeulen) vraagt visagiste Kim (Charlotte Timmers) of ze ook naar ‘de’ begrafenis gaat. “Die van Koning Boudewijn?”, vraagt ze. Want daar is haar moeder ook al naartoe geweest. Boudewijn overleed in 1993, het jaar waarin ‘Studio Tarara’ zich afspeelt. Maar Kim gaat er vanuit dat de overleden koning permanent ligt opgebaard.