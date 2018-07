North West, dochter van Kim en Kanye, scoort eerste modeklus TK

10 juli 2018

06u55

Bron: ANP 0 Showbizz North West, de vijfjarige dochter van Kim Kardashian en Kanye West, treedt in de voetsporen van haar ouders, oma en tantes. De kleine meid heeft namelijk geposeerd voor haar eerste grote campagne, eentje van het Italiaanse modehuis Fendi.

De campagne is onderdeel van het #MeandMyPeekaboo jubileum. Hiermee wordt het tienjarig bestaan van de Peekaboo gevierd, een van de meest iconische tassen die het label ooit maakte.

North is samen met haar moeder Kim en oma Kris te zien omdat het fashionmerk families met voornamelijk vrouwen wil belichten, zo verklaarde ontwerpster Silvia Venturini Fendi tegenover WWD. "In het geval van de Kardashians zijn het drie sterke vrouwen met elk een sterke persoonlijkheid. Het is een iconische familie, die vooral bekend staat om hun uiterlijk. Wij wilden juist een intiemere kant van hen laten zien."

Volgens de Fendi-ontwerpster was de keuze voor de Kardashians 'een vrij logische', omdat ze al jaren goed bevriend is met Kanye West. Die mocht in 2009 stage komen lopen bij het label, nadat hij aangaf graag de mode in te willen. De beelden van de campagne worden overigens begeleid door Kanye's nummer 'Love's Lockdown'.

Thank you @FENDI for letting me shoot the new campaign video w/ @KimKardashian @KrisJenner & North West #MeandMyPeekaboo pic.twitter.com/WHtaTANGYH Marcus Hyde(@ MarcusHyde) link