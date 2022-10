“Normaal als ik een idee heb check ik dat bij haar”: vermomde Maarten Vancoillie verrast Dorothee in ‘Beste kijkers’

Film STREAMING­TIP. ‘Umma’: wanneer het geen compliment is om op je moeder te lijken

Over enkele dagen is het Halloween, en dat zullen we dankzij de streamingdiensten geweten hebben ook. Zij zetten volop in op griezelgeweld, zoals ‘Umma’ bijvoorbeeld. Een horrorprent waarin - wederom - een glansprestatie is weggelegd voor Sandra Oh.

26 oktober