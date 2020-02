Nora Gharib zwanger van eerste kindje SDE

19u46 11 Showbizz “Ik kan dit niet langer geheim houden”, schrijft Nora Gharib (26) bij een foto waarop ze stralend haar groeiende buikje omarmt. De actrice en presentatrice is zwanger van haar eerste kindje met echtgenoot Anson. Op sociale media regent het felicitaties.

Nora Gharib straalt: dat ze erg blij is met haar zwangerschap is wel duidelijk. Op sociale media regent het dan ook felicitaties. Zo schrijft Marthe van K3: “Proficiaaaaaat!” Julie Vermeire is dan weer onder de indruk van de foto: “Proficiat! Zo mooi zwanger”, schrijft ze. Dat beaamt ook Ann Van Elsen: “Maar waauw! Proficiat! Staat je beeldig!” En ook Celine van Ouytsel, Eline De Munck, Gers Pardoel en Shania Gooris wensen Nora en haar echtgenoot Anson veel geluk.

De twee geliefden stapten in 2017 in het huwelijksbootje, na enkele tegenkantingen. Onder meer de ouders van Nora zagen de relatie aanvankelijk niet zitten, vertelde ze in Story. “Mijn ouders hadden niets tegen Anson persoonlijk, maar ze hadden me graag met een Marokkaan samen gezien. Ze hadden het gevoel dat het niet zou lukken door onze cultuurverschillen. Ze geloofden eerst niet in onze relatie, maar intussen zien ze in dat ze onnodig bezorgd waren. Het gaat goed tussen ons en ze zien dat Anson een lieve jongen is. Er is niemand die zo goed voor mij zou zorgen als hij, beseffen ze nu." En het huwelijksleven met Anson, die zich tot de islam bekeerde, bevalt haar wel: “Ik merk totaal geen verschil. We leerden elkaar kennen op school en we kennen mekaar intussen door en door. Ik wist meteen dat hij de ware was voor mij, maar vraag me niet waarom. Ik voel me gewoon op mijn gemak bij hem. We delen dezelfde visie, waarden en normen. We houden allebei van sport en we zijn familiemensen.“ Nu wordt hun liefde dus bekroond met een eerste kindje.