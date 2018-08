Nora Gharib uit 'Patser': "Op mijn 17e trok ik thuis weg, omdat mijn ouders mijn man niet accepteerden" Redactie

25 augustus 2018

08u00

Bron: HUMO 0 Showbizz We leerden de knappe Nora Gharib kennen tijdens 'K3 zoekt K3', maar na haar hoofdrol in 'Patser' weet iedereen dat ze veel meer in haar mars heeft. Die rol kreeg ze tot haar grote verbazing overigens persoonlijk aangeboden door Adil en Bilall. "Ik vroeg of ze wel wisten dat ik in 'K3 zoekt K3' zat", vertelt ze in HUMO.

"Ik vond het destijds heel raar toen Adil en Bilall mij vroegen", aldus Gharib in HUMO. "Ik, voor een gangsterfilm over drugs? Ik vroeg: 'Jullie weten dat ik in 'K3 zoekt K3' zat?' - 'Tuurlijk. We hebben alles gevolgd. Je kon zien dat je al veel hebt meegemaakt,' zei Adil. 'Je hebt een olifantenvel, en dat zul je nodig hebben voor 'Patser'." Intussen krijgt ze nog steeds rollen aangeboden, maar daar gaat ze heel selectief mee om. "Ik zeg 'nee' tegen 90 procent van alle voorstellen die ik krijg. 95 procent! In 'Patser' had ik een fantastische hoofdrol. Als ik nu gevraagd word om voor een scène van vijftien seconden een dood meisje te spelen, pas ik. Elke rol moet me iets nieuws brengen, of een uitzonderlijke kans zijn."

Dat Adil zag dat ze veel had meegemaakt, sloeg in de eerste plaats op haar relatie. Nora trouwde vorig jaar met Anson, waarmee ze al sinds haar 15e samen is. De twee kenden echter een moeilijke start. "Hij is van Ghanese origine, en dat vonden mijn ouders een probleem. Op mijn 17de ben ik thuis weggetrokken. 'Als jullie niet kunnen accepteren dat ik van deze man houd, ben ik weg.' Ondertussen vinden ze het allemaal oké. Ik heb voet bij stuk gehouden, en op den duur begrepen ze dat Anson en ik elkaar echt graag zien. En dat dat het belangrijkste is."

Op je 15e meteen de man van je leven tegen het lijf lopen, het is niet iedereen gegeven. "Ik vind het zelf ook heel raar. De meeste van mijn vriendinnen gaan op dit moment nog van de ene relatie naar de andere. Ze vragen mij: 'Hoe weet je of je een goede man te pakken hebt?' Dat weet je nóóit. Tussen Anson en mij klikte het goed, we hadden dezelfde visie op het leven, en we vonden elkaar grappig. Onze relatie is niet perfect, maar de ideale partner bestaat niet. Mijn man en ik zijn daar realistisch in. We weten dat we met een ander net zo goed gelukkig hadden kunnen worden. Dat geldt voor iedereen. Daarom werkt een programma als 'Blind getrouwd' ook. Vroeger deed men in Marokko aan uithuwelijken. Ik zeg niet dat dat de ideale manier is, maar een huwelijk werkt altijd als je er maar hard genoeg voor zórgt dat het werkt. Praten, praten, praten. Dat is het geheim van alles."

Lees het hele interview met Nora in HUMO.