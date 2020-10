Nora Gharib trok in joggingbroek naar het paleis: “Je had de blik van de man aan de deur moeten zien” TK

10 oktober 2020

11u03

Bron: NB 0 Showbizz De opnames voor het tweede seizoen van ‘Merci Voor De Muziek’ zijn uitgesteld door - hoe kan het ook anders - corona, maar als het van presentatrice Nora Gharib afhangt kunnen ze niet snel genoeg beginnen. Zeker nu ze de etiquette van het koninklijk paleis helemaal onder de knie heeft, wat in het eerste seizoen wel eens durfde mislopen.

“Ik weet nog dat ze me vertelden dat we in het koninklijk paleis gingen draaien”, blikt Nora terug in Het Nieuwsblad. “Ik viel bijna achterover. Ik heb het meteen naar heel de familie gestuurd: deze Marokkaan gaat naar het koninklijk paleis en mag handen schudden met de koningin!” Al maakte ze meteen ook een kleine faux pas. “‘Zorg dat je er chic uitziet’, luidde het in de briefing, ‘want je kunt zomaar de koning tegenkomen in de gang.’ Toch ben ik er gewoon in mijn jogging naartoe gegaan. Denkend: ik zal mij toch eerst nog ergens mogen omkleden? Je had de blik van de man aan de deur moeten zien. (lacht) Toen ik bij mijn ploeg aankwam, zei de producer meteen: ‘Nora, ben jij zó naar binnen gekomen?’ Die denken geheid, schoot er door mijn hoofd, het is weer eens die Marokkaanse!’”

Gharib vertelde ook over de moeilijke bevalling van dochtertje Chams, die in juni ter wereld kwam. “Ik heb maar liefst 36 uur lang weeën gehad. Eerst 24 uur gewone weeën en omdat het niet snel genoeg ging, heb ik weeënopwekkers gekregen. Goed voor nog eens 12 uur weeën. En tot overmaat van ramp is men op het allerlaatste moment toch nog overgegaan tot een keizersnede. Ik had mijn gynaecologe talloze keren om een bekkenmeting gevraagd, maar ze had me verzekerd dat het niet nodig was. En dus zijn we er pas tijdens mijn bevalling achtergekomen dat mijn bekken niet breed genoeg was. Boos dat ik ben geweest! Al dat lijden is nergens voor nodig geweest.”

Lees ook:

Nora Gharib toont bevalling in nieuwe vlog: “Pijnlijkste dat ik ooit heb meegemaakt”



Nora Gharib over moeilijke start tussen haar ouders en haar man: “Het heeft zes jaar geduurd voor ze hem aanvaard hebben”



Nora Gharib: “Eigenlijk vind ik mezelf al te oud om voor ’t eerst mama te worden”