Nora Gharib toont bevalling in nieuwe vlog: “Pijnlijkste dat ik ooit heb meegemaakt”

13 augustus 2020

16u12

Bron: YouTube 0 Showbizz De bevalling van Nora Gharib (26) liep niet van een leien dakje. Dat is te zien in een vlog die de ‘Patser’-actrice deelde op haar YouTube-kanaal. Daarop is te zien hoe haar dochter Chams ter wereld kwam. “Dit was veel zwaarder dan ik had gedacht”, vertelt Nora in de video.

In de vlog deelt Gharib dat de bevalling van haar eerste dochter een lange aanloop kende. “Toen ik 33 à 34 weken ver was, ging ik voor de eerste keer richting spoeddienst met weeën”, vertelt ze. “Uiteindelijk bleek dat ik een blaasontsteking had. Als die niet tijdig zou genezen, bestond de kans dat ik te vroeg zou bevallen. Ik schrok door dit nieuws, maar uiteindelijk was het probleem snel opgelost met medicatie. Wat later trok ik opnieuw naar het ziekenhuis omdat ik dacht besmet te zijn met corona, maar dat bleek vals alarm.”

Bij een controle op 36 weken bleek dat de baby nog niet was ingedaald. “De gynaecologe stelde daarom voor om een keizersnede in te plannen”, vervolgt de actrice en presentatrice. “Dat nieuws kwam niet onverwacht, omdat m’n moeder ook altijd met een keizersnede bevallen is. Haar bekken was te smal en zoiets zit vaak in de familie. Uiteindelijk besloten we daar toch nog even mee te wachten en te proberen om de bevalling op een natuurlijke manier te laten verlopen.”

Puffen in Ikea

Nora sprong dan ook een gat in de lucht toen ze enkele weken later opnieuw weeën kreeg. “Ik ben toen nog een hele dag in Ikea gaan winkelen. Dat moet een vreemd zicht geweest zijn, want na enkele meters moest ik telkens pauzeren en puffen. Toen ik thuis arriveerde, bleef er nog steeds veel tijd tussen de weeën zitten. Daarom raadde de vroedvrouw me aan om in bad te gaan. Dat kan het proces soms versnellen. Toen ik na een uur uit het water kwam, was de pijn niet te harden. Ik maakte m'n man Anson wakker en daarna reden we naar het ziekenhuis. Ik vond het enorm lastig om thuis te vertrekken omdat ik besefte dat ik zou terugkeren met een baby.”

Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis, nam de ontsluiting heel traag toe. “Na 24 uur zat ik nog steeds op 1,5 centimeter", verduidelijkt Nora. “De baby bleek ook een sterrenkijker te zijn, waardoor de ligging van z’n hoofd niet optimaal was om te bevallen. Nadat ze me een middel gaven om de weeën te versterken, was de pijn ondraaglijk. Ik was compleet uitgeput en het was allemaal veel zwaarder dan ik gedacht had. Toen ik opnieuw in bad ging, hield ik het niet meer vol. Dit was het pijnlijkste dat ik ooit had meegemaakt. Ik heb daarom om een epidurale verdoving gesmeekt en dat is zonder twijfel de beste uitvinding ooit. De ontsluiting bleef echter te traag toenemen, waardoor uiteindelijk toch voor een keizersnede gekozen is. Dat was een schok omdat het er eerst naar uitzag dat alles natuurlijk zou kunnen verlopen. Ik heb enorm veel moeten wenen, maar nadien heb ik de knop omgedraaid en wou ik maar één ding: zo snel mogelijk m’n dochter in m’n armen houden.”

Daarna ging het heel snel. In de vlog is te zien hoe een dolgelukkige Nora haar pasgeboren dochter in haar armen neemt. “Ik ben blij dat alles goed is afgelopen”, besluit ze. “Alles gaat prima met ons gezin. Ik ben goed aan het herstellen en mijn dochter Chams - het Arabische woord voor zon - is een schat.”

